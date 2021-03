Palemetta vence a Herrera en Buenos Aires, Argentina En un evento principal programado a 10 asaltos, Alberto Ignacio Palmetta (16-1, 12 KOs) detuvo a José Alan Herrera (35-11, 23 KOs) de México en el segundo asalto para retener su título internacional welter de la AMB. El evento tuvo lugar en el Club Atlético Lanús, Lanús, Buenos Aires, Argentina. Alberto Ezequiel Melian (9-2, 5KOs) de Argentina ganó el título vacante de peso welter intercontinental AMB con una ajustada decisión unánime sobre Frency Fortunato Saya (10-1, 8 KOs) de República Dominicana. Melian cayo dos veces en el segundo round, una vez en el tercer round y una vez en el quinto round. Fortunato cayó dos veces en el octavo y una vez en el décimo. Las tarjetas de puntuación oficiales decían 94-90, 92-91 dos veces a favor de Melian. Completando la cartelera: Jazmin Gala Villarino UD Roxana Ayelen Bermudez

Mirco Cuello KO 1 Hector Rolando Gusman

Ricardo Javier Chavez UD Jose Israel Ibarra TyC Sports televisó el evento Aguilar vence a Cárdenas en Tijuana Whyte vence a Povetkin y recupera titulo interino WBC

