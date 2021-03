Whyte vence a Povetkin y recupera titulo interino WBC En una revancha, Dillian Whyte (28-2, 19 KOs) se vengó al detener a Alexander Povetkin (36-3-1, 25 KOs) en el cuarto asalto para reclamar el título interino de peso pesado del WBC el sábado por la noche en Europa Point Sports. Complejo en Gibraltar. Whyte llevó la pelea a Povetkin en el primer asalto. Ambos intentaron aterrizar a los haymakers a medida que avanzaba la pelea con Whyte conectando con más frecuencia. Whyte finalmente derribó a Povetkin en el cuarto round. Venció la cuenta, pero la pelea fue detenida. Mchunu soprende y derrota a Tishchenko en eliminatoria del WBC

