Mchunu soprende y derrota a Tishchenko en eliminatoria del WBC En una eliminatoria de peso crucero del WBC, el campeón de plata del WBC, Thabiso “The Rock” Mchunu (23-5, 13 KOs) vencio mediante una clara decisión unánime en doce rounds sobre el previamente invicto Evgeny Tishchenko (8-1, 6 KOs) el sábado por la noche en el RCC. Academia de boxeo en Ekaterinburg, Rusia. Tishchenko, un medallista de oro olímpico de 2016 en peso pesado, con 6’5 tenía unas buenas seis pulgadas sobre Mchunu. Sin embargo, se contentó principalmente con jab desde larga distancia, mientras que Mchunu anotó adentro con golpes de poder. Las puntuaciones fueron 117-111, 119-109, 117-111. Mchunu consiguió una revancha con el campeón del WBC, Ilunga Makabu. Resultados desde Hermosillo, Mexico

