Resultados desde Hermosillo, Mexico El súper gallo Eduardo “Koreano” Ramírez (16-1-3, 11 KOs) venció con un nocaut técnico en el segundo asalto de Marco “Gallito” Montero (12-19-1, 3 KOs) el viernes por la noche en el salón de eventos Jardines del Pedregal en Hermosillo, México. El tiempo era 1:31. Otros resultados:

Óscar Ortega MD6 Raymundo Ríos

Bryan Soto UD6 Gerardo Díaz

Fidel Castro KO1 Alejandro Aristiga

Merardo Rey UD4 Alexis Urquiza

Jesús Wong TKO1 Ricardo Mendoza

Luis Reyes SD4 Marvin Zamorano

Yahir Adame TKO1 Guadalupe Quijada

