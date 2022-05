Por Ray Wheatley – World of Boxing

El miembro del Salón de la Fama 2020, Lou DiBella, habló con Peter Maniatis del KO Show sobre la pelea de George Kambosos contra Devin Haney y el mejor boxeador que ha visto pelear en vivo.

Eres un ex ejecutivo de HBO y promoviste a Deontay Wilder, Bernard Hopkins y Paulie Malignaggi y también te interpretaste a ti mismo en la película Rocky. ¿Cómo es promocionar George Kambosos vs. Devin Haney en Australia?

“Me encanta Melbourne. No he estado en Melbourne desde que tenía veinte años, así que es mucho tiempo. Me encanta la cultura y el hermoso paisaje, la buena comida. Tengo muchas ganas de estar en Melbourne, no solo para el combate de boxeo, sino también para visitarlo y disfrutarlo nuevamente. En este punto de mi carrera y he estado haciendo esto durante más de treinta años, entré en el boxeo cuando tenía veinte años. Ahora estoy sobre esa marca de sesenta. Voy a ser incluido en el Salón de la Fama la semana después de la pelea entre Kambosos y Haney. Estoy en las últimas etapas de mi carrera. No quiero estar haciendo esto en mis noventa como King y Arum.

“Entonces, tener un campeón joven como Kambosos, un niño, este súper confiado que salió de la nada para demostrarle al mundo. Él y su papá lo sabían. Pensé que era bueno. Por eso lo fiché. Peter Kahn lo sabía, por eso me lo trajo. No estaba siendo perseguido por los promotores. Él y su papá dijeron desde el principio que iban a ser campeones. George dijo que iba a ser el mejor peso ligero del mundo. Ahora la gente lo toma en serio ya que ha demostrado de lo que es capaz contra Teofimo López y ahora está teniendo esa oportunidad nuevamente en casa contra un gran boxeador habilidoso y habilidoso en Devin Haney que tampoco sabe perder. . Crédito a Haney. Ha demostrado mucho valor y voluntad para aguantar los golpes y hacer lo que sea necesario para que esta pelea suceda. Ahora se enfrenta a la posibilidad de pelear sin su padre en su esquina y ahora está en Australia preparándose para pelear. George está listo para esta pelea. Haney está listo para esta pelea. Creo que va a ser un combate sensacional en el ring. Si alguien apuesta en contra de George Kambosos, creo que es una tontería.

Allí habrá 55.000 personas y 30.000 griegos. La adrenalina estará por las nubes. ¿Tus pensamientos?

“Estará subiendo por las nubes. Va a ser el entorno pro-George en el que siempre ha luchado. La gente debe recordar que tomó un camino muy difícil hacia la cima. No recibió ningún favor. No hice ningún favor porque no recibí ningún favor. Tuvo que viajar por el mundo y pelear en carteleras en diferentes países. Luchó por no mucho dinero. Tuvo que ganarse la oportunidad de pelear contra Teofimo López después de convertirse en el mandatario. Nadie iba a darle esta gran pelea a menos que él la forzara. Lo forzó en territorio hostil contra Lee Selby. Todo lo que se le ha pedido a George ha estado a la altura de esa ocasión.

“He trabajado con algunos de los boxeadores más confiados y talentosos del mundo. Uno que tenía un talento impío y confianza en sí mismo era Sergio Martínez. Incluso teniendo en cuenta a Sergio, nunca he trabajado con alguien que tenga esa confianza abrumadora en sí mismo. Deontay Wilder podía imaginar sus victorias. Podía creerlo y percibirlo. George tiene esa mentalidad y no tiene que hablar de eso. Simplemente brota de él. No cree que nadie pueda vencerlo. Trabaja sin parar. Su ética de trabajo es increíble. Si lo conoces y lo ves trabajar es imposible no admirar lo que ha hecho y no creer lo que es capaz de hacer.

Honestamente, si vence a Devin Haney, debe ser considerado uno de los diez mejores boxeadores libra por libra del mundo. Si vence a Devin Haney, se convierte en el peleador australiano más grande en mi memoria. Jeff Fenech era una estrella y Kostya Tszyu era una estrella. Había otras estrellas y estrellas futuras como Tim Tszyu. Si George gana esta pelea, no hay nadie en el continente australiano más grande que George Kambosos. Creo que si gana esta pelea, puede afirmar ser uno de los diez mejores peleadores libra por libra.

¿Cuándo llegarás a Melbourne y qué tan grande es la magnitud de la pelea Kambosos v Haney a nivel mundial que has promovido?

“Cada vez que vas a poner más de 40,000 personas en un estadio. Hay muy pocos luchadores que puedan hacer más de 40.000 personas en cualquier parte del mundo. En Estados Unidos, tienes a Canelo Álvarez en uno. Se necesita una lucha increíblemente grande para entrar en el rango de 40.000 a 50.000 a 55.000. Tener a su país abrazando a la estrella de su ciudad natal. Realmente nunca ha peleado allí. Incluso si hacemos 45,000, será la segunda pelea más grande allí. George no ha peleado frente a 4500 personas en Australia, olvídate de las 45,000 personas. Su poder de estrella se ha disparado. Los fanáticos australianos lo están abrazando y apoyando. Este es un gran evento de magnitud mundial. Cuando te conectas a las redes sociales, la gente habla de esta lucha en todo el mundo. Será televisado por Sky y ESPN a Canadá y Estados Unidos. Será televisado en toda Europa. Es un gran evento y un privilegio estar asociado. La única otra vez que promocioné una pelea con una puerta viva similar fue cuando Sergio Martínez peleó como campeón en un estadio de fútbol en Argentina contra Martin Murray. Había 50.000 personas allí. Este va a ser el mismo ambiente energizado y loco con George y la comunidad de Melbourne. Devin tendrá que tener la cabeza en orden y estar súper preparado para poder competir en ese entorno.

¿Cuál es tu predicción sobre la pelea?

“Creo que va a ser una pelea sensacional. Creo que George va a ganar, pero no creo que no vaya a ser competitivo. No creo que George vaya a pasar por encima de Haney. Haney es demasiado habilidoso para dejarse llevar. Espero que George gane por decisión, pero probablemente se aleje más tarde en la pelea. Creo que Devin es un boxeador increíblemente hábil. Su movimiento es genial. Me sorprendería si Devin no gana algunos asaltos en la pelea. Pero la presión de George y su tasa de actividad y George tiene más poder. Si quieres ver el juego de Devin y un área por la que no es particularmente conocido es su poder, entonces esa es un área donde George tiene una ventaja. George también tiene la ventaja de que 50.000 personas lo levantaron durante la pelea más importante de su carrera. Estoy a favor de Jorge. Creo en George y George cree en sí mismo. Nunca volveré a molestar a George. Mientras siga preparándose como lo hace. Espero que gane, pero creo que esta es una pelea muy difícil. Creo que es una mezcla increíble de estilos. Devin es técnicamente muy sólido. Su movimiento en el ring es tremendamente hábil. Tiene todo el paquete. No creo que tenga la tenacidad, el ritmo de trabajo o la pegada de George. No apuesto, pero a cualquiera que lo haga, diría que George por detención tardía o una victoria por decisión. el ritmo de trabajo o el poder de golpe de George. No apuesto, pero a cualquiera que lo haga, diría que George por detención tardía o una victoria por decisión. el ritmo de trabajo o el poder de golpe de George. No apuesto, pero a cualquiera que lo haga, diría que George por detención tardía o una victoria por decisión.

¿Quién es el mejor boxeador que has visto pelear en vivo?

“Buena pregunta. He visto pelear a Ray Leonard en vivo. He visto a Duran pelear en vivo y a Hearns pelear en vivo. Esos cuatro reyes, Hearns, Hagler, Leonard, Duran, no los vi pelear en vivo hasta que pasaron su mejor momento. Entonces, el mejor boxeador que he visto en vivo, sería justo decir Floyd Mayweather. No creo que Floyd sea el mejor de todos. Floyd cree que es el mejor de todos. Es uno de los mejores de todos los tiempos. Está seguro entre los diez primeros de los mejores de todos los tiempos. Creo que Floyd está subestimado. Floyd entendió que es la ciencia dulce y si no necesitas que te golpeen, ¿por qué quieres hacerlo? A algunas personas les molesta el hecho de que no estuvo en muchas guerras. Estas memorables batallas de toma y daca. Eso es porque él era tan bueno. No califico a Floyd por encima de Ray o los otros luchadores que mencioné.