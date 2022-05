Dubois dispuesto a hacer pagar a Bryan por el retraso Daniel Dubois está listo para castigar a Trevor Bryan por mantenerlo esperando su oportunidad por el título mundial. Dubois entra con el campeón estadounidense el 11 de junio con el campeonato mundial de peso pesado de la AMB en juego, luchando por el derecho final de enfrentarse al súper campeón, que actualmente es Oleksandr Usyk. Dubois, de 24 años, ha estado fuera de acción desde agosto del año pasado cuando peleó contra Joe Cusumano en Cleveland, lo que resultó en un nocaut en el primer asalto. Un problema de vacunación le impidió regresar a los Estados Unidos para pelear nuevamente en diciembre y, desde entonces, tomar otra pelea habría puesto en peligro sus derechos obligatorios con la AMB. A Bryan también se le concedió una defensa voluntaria de su título contra Jonathan Guidry en enero, lo que retrasó las ambiciones del londinense 17-1 y lo dejó trabajando duro en el gimnasio. “Ya era hora y he estado esperando pacientemente por un tiempo”, dijo el ex campeón interino de la AMB, Dubois, en Unibet Lowdown. “Ha sido frustrante, así que me alegro de poder hacerlo finalmente. “Definitivamente me desquitaré con él con agresión controlada, eso es lo que funciona. Quiero ir allí para montar una exhibición de boxeo y hacer una declaración. He estado entrenando prácticamente sin parar, he estado en el gimnasio y los otros muchachos han tenido peleas y yo solo he estado trabajando, pero ahora está encendido y no puedo esperar para salir y mostrar lo que estoy a punto. Dubois insiste en que lleva una cabeza mucho más sabia sobre sus hombros en estos días y es una versión mejorada de sí mismo desde su único revés contra el rival local Joe Joyce en 2020. Su compañero de entrenamiento para esa pelea, el pesado estadounidense invicto Jeremiah Milton, está de regreso en Londres nuevamente. y ha detectado una diferencia durante sus sesiones de fuego amigo. “Por supuesto, me estoy haciendo mayor y la edad trae madurez y experiencia”, razonó Dubois, quien se convirtió en profesional a los 19 años. “Solo tengo que aprender de mis errores. Tengo toda la experiencia necesaria para tener éxito ahora y depende de mí aplicarla, ser yo mismo y salir y simplemente devastarlo. “Hemos estado trabajando en algunas cosas clave que vamos a usar en la pelea y todo es un trabajo en progreso. Tenemos un plan de juego en mente, pero se trata solo de sentirlo, realmente sentirlo y voy a entrar y asegurarme de estar en ello esta vez”. Trabajar fuera de casa, agrega Dubois, es algo que lo emociona, al igual que pelear en un programa promovido por Don King, de 90 años. Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Larry Holmes y Mike Tyson se encuentran entre los reyes de peso pesado promovidos por King. “Sin presión, está en Miami y ese es el lugar para estar. No puedo esperar para salir y montar un espectáculo. No estoy para nada desconcertado por ser el peleador de casa o de visitante, solo voy a aprovechar esta oportunidad con ambas manos. “Esos nombres te hacen vibrar, los escuchas y piensas ‘este tipo es antiguo y una leyenda del juego’. Ahora estamos haciendo negocios con él, es asombroso. Es la forma en que funciona este mundo”. Charr, excampeón de la AMB, regresa el sábado en Alemania Entrevista a Lou DiBella Like this: Like Loading...

