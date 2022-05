Charr, excampeón de la AMB, regresa el sábado en Alemania El ex campeón mundial de peso pesado de la AMB “Diamond Boy” Mahmoud Charr (32-4, 18 KOs) se enfrenta a Nikola Milacic (21-2, 14 KOs) en una pelea de diez asaltos el sábado por la noche al aire libre en Die Bucht en Hamburgo, Alemania. Será la primera pelea de Charr desde que detuvo a Christopher Lovejoy hace 12 meses. Charr perdió su título de la AMB cuando no pudo defender el cinturón contra Trevor Bryan. Una serie de otras peleas notables de peso pesado también estarán en la cartelera. Ali Eren Demirezen (15-1, 12 KOs), luego de su nocaut técnico sobre Gerald Washington en un PPV del 1 de enero, se encuentra con el ex retador al título mundial de 42 años Kevin “Kingpin” Johnson (35-18-1, 19 KOs) . Christian Hammer (26-9, 16 KOs), que viene de una derrota por puntos contra el mundialmente calificado Frank Sanchez, se encuentra con el oficial Drazan Janjanin (22-34, 19 KOs) y Michael Wallisch (22-5, 15 KOs), saliendo una derrota por TKO ante Murat Gassiev el año pasado, se enfrenta a Toni Thes (19-11-1, 13 KOs). Otra pelea de peso pesado con el invicto Victor Faust fue cancelada después de que Faust sufriera una lesión en un sparring. Morrell critica a Benavidez por comentario vulgar Dubois dispuesto a hacer pagar a Bryan por el retraso Like this: Like Loading...

