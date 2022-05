Morrell critica a Benavidez por comentario vulgar El invicto campeón súper mediano de la AMB, David Morrell Jr. (6-0, 5 KOs) respondió a David Benavidez (26-0, 23 KOs) y sus comentarios después de su pelea con David Lemieux el sábado pasado en Showtime. Benavidez se refirió a Morrell Jr., Caleb Plant y Jermall Charlo como “perras” y proclamó que noquearía a todos. “No soy una perra y te vas a enterar”, dijo David Morrell Jr. “Soy de Cuba y no tengo miedo de pelear contigo. He vencido a boxeadores más grandes y mejores que tú. Entonces, justo después de esta pelea, se me ocurrió, prepara tu trasero”. David Morrell Jr. está programado para poner su título de la AMB en juego en una pelea de 12 asaltos contra Kalvin Henderson (15-1-1, 11 KOs) en Showtime el 4 de junio. “Tengo asuntos que manejar el 4 de junio contra Henderson, una pelea que me estoy tomando muy en serio”, declaró Morrell. “Después de eso, estoy a la caza de la cabeza de Benavidez. No hay perra en mí, después de mi pelea, te voy a hacer mi perra. No hay necesidad de hablar más. Te lo mostraré mejor de lo que puedo decirte… ¡Hasta pronto, PERRA! Charr, excampeón de la AMB, regresa el sábado en Alemania Like this: Like Loading...

