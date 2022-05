Angulo: Estoy motivado a seguir en el boxeo El ex campeón mundial y favorito de los fanáticos Alfredo “Perro” Angulo (26-8, 21 KOs) regresa el 11 de junio contra Fidel Monterrosa Muñoz (40-29-1, 32 KOs) en el Center Stage Theatre de Atlanta. Angulo, de 39 años, quien ahora reside en Coachella, California vía Mexicali, México, quiere una oportunidad más contra un oponente de renombre. “Me siento bien. Mi cuerpo está reaccionando como espero y me siento muy bien. Este es un aviso a corto plazo, pero estoy muy motivado. Siento que no tengo nada que perder y lo daré todo”, dijo Angulo. “Estoy acostumbrado a pelear en arenas más grandes, pero he estado inactivo durante dos años y necesito este foro para dar un buen desempeño para tener una mayor oportunidad. Quiero tener una idea de mí mismo, el cuerpo y los reflejos. Quiero terminar mi carrera con la mano en alto. Tenemos un plan. Esta es una pelea para conseguir una mejor pelea. “Me motiva a seguir luchando. Lo más importante, tengo esa pelea de perros en mí, y quiero ver si todavía tengo eso en mí. Después de la pelea, tomaremos una decisión sobre si continuar en función de esta actuación. “Monterrosa es colombiano y guerrero. Me dará una buena pelea. Me lleva de vuelta a cuando luché contra Richard Gutiérrez. Los colombianos son guerreros y tienen un gran corazón”. AMB sigue su plan de reducción de títulos mundiales Morrell critica a Benavidez por comentario vulgar Like this: Like Loading...

