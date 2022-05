Inicia la 37a Convención Anual de la FIB en Long Beach, CA Informe/Fotos: Boxing Bob Newman El elegante hotel Westin en Long Beach, California, acoge este año la 37.ª convención anual de la FIB. Las actividades comenzaron esta mañana con una reunión cerrada de la junta directiva. Asistió la junta completa, encabezada por el presidente de la FIB, Daryl J. Peoples, junto con el presidente de calificaciones, George Martínez, el presidente del comité de campeonato, Carlos Ortiz, Jr., el tesorero, Randy Neumann, el secretario, Levi Martínez, la consejera legal, Linda Pope Torres, y los miembros de la junta, Ben Keilty. , Pete Podgorski y Melvina Lathan. Cada oficial presentó sus informes preliminares, que serán presentados en su totalidad durante la sesión abierta de la convención, así como otros asuntos. El cóctel de bienvenida se llevó a cabo en Ocean Terrace West a las 7 pm Los invitados de todo el mundo disfrutaron de la barra libre y los aperitivos. Esta semana seguirá un programa completo de eventos y reuniones con un recorrido en barco con almuerzo mañana, seguido del popular evento Meet The Champs el miércoles por la noche en el Centennial Ballroom. Entrevista a Lou DiBella Round 12 con Mauricio Sulaimán: Noche de Graduación Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.