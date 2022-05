Round 12 con Mauricio Sulaimán: Noche de Graduación Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC / Hijo de José Sulaimán El sábado pasado fue un día maravilloso para recordar. Empecé muy temprano yendo a la casa de mi amigo, Luis Menéndez, quien es un aficionado al boxeo como pocos que he visto. Creó un club que se llama La Legión, y está formado por amigos que comparten un amor permanente por nuestro deporte, y todos los sábados se reúnen temprano para entrenar y luego desayunar. Es maravillosamente instructivo ver campeones entrenando a este grupo dedicado. Ese equipo de expertos campeones está formado por Carlos Zárate e Isaac “Pitbull” Cruz, entre otros, pero el que siempre está presente es César Bazán. Asistí con mi hijo Mauricio y José Luis Bueno nos acompañó a pasar una mañana llena de boxeo, amigos, diversión, trabajo, anécdotas y risas. Posteriormente tuve una reunión con mi querido Pepe Gómez, promotor de boxeo de Cancún, y me comentó sobre sus planes y estamos contemplando realizar la Convención 2022 en el paradisíaco sitio de la Riviera Maya. Pepe, desde 2005, cuando conoció a mi papá, ha logrado traer eventos memorablemente fabulosos que han escrito con letras de oro muchas páginas de nuevos capítulos en la historia de nuestro querido Consejo Mundial de Boxeo en el epicentro de Cancún, y otros destinos a lo largo del Estado. QuintanaRoo. Cuando el huracán Wilma asoló Cancún, mi papá, José Sulaimán, decidió organizar la gala de la Noche de Campeones para mostrarle al mundo que Cancún había resistido y seguía en pie, reconstruyéndose, renovándose y regenerándose. Pepe Gómez fue pieza fundamental y referente neurálgico en la consecución de esta celebración que duró tres días y reunió a 98 campeones del mundo. El cartel estelar estuvo integrado por Lennox Lewis, Ken Norton, Evander Holyfield, Floyd Mayweather Jr., Julio César Chávez, Roberto Durán, José “Mantequilla” Napoles, Raúl “Ratón” Macías, Laila Ali, entre otros grandes campeones que disfrutaron de la Espectáculo de boxeo en un ruedo de toros con entradas agotadas donde Jorge “Travieso” Arce y Jackie Nava defendieron sus títulos del CMB con grandes actuaciones. También hubo un torneo de golf, un desfile de autos convertibles por la ciudad, una firma de autógrafos en Tulum, con la presencia del ahora gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien fuera su comandante en ese momento, así como una noche de talento y la gran gala de premiación a lo mejor del boxeo en Xcaret. Este magnífico Estado de Quintana Roo también ha realizado los siguientes eventos con el apoyo de Pepe Gómez y Cancún Boxing: Primera y única pelea de campeonato mundial de peso pesado en México entre Samuel Peter vs. Oleg Maskaev, el 8 de marzo de 2008. · Segundo Congreso Médico Mundial de Boxeo, en 2007.

· 48° Convención Anual del WBC en 2010.

· 50° Convención Anual del WBC, en 2012, donde Muhammad Ali fue coronado El Rey del Boxeo.

· Primera Convención Femenina del WBC en 2014

· 57.ª Convención Anual del WBC en 2019.

· Apertura del Oasis Arena, que ha sido sede de importantes eventos de boxeo durante los últimos 10 años. La copromoción de carteleras, con la mayoría de los grandes pilares promotores del boxeo mundial Don King, Akihiko Honda, Lou DiBella, Tom Loeffler, Fernando Beltrán, Oswaldo Küchle y Art Pelullo. Por la noche asistí a la graduación de bachillerato de mi hija Valeria. Fue un evento muy emotivo ver la alegría y el llanto de aquellas 58 adolescentes, que iniciaron sus estudios siendo niñas y hoy son señoritas, habiendo culminado esta etapa tan significativa de sus vidas. Una generación que superó la pandemia, teniendo que adaptarse a los retos del estudio online, la incertidumbre, el confinamiento y la vuelta a las clases presenciales. Aprovecho esta oportunidad para reconocer a todos aquellos que dedican su vida a la enseñanza. Maestros, profesores, tutores, ayudantes, directores, en fin, todos aquellos que nos han formado a lo largo de los años, y que ven pasar a los novatos generación tras generación, abriendo sus alas para volar libremente, surcando los cielos en busca de lo que les deparará el destino. Ver a mi hija realizarse a sí misma, a sus amigos y a todas sus familias celebrando este gran paso, que a menudo damos por sentado, que culmina en el día de la graduación. Ahora cada uno irá por su propio camino en su propio camino individual. Algunos mantendrán amistades durante los próximos años y seguirán encontrándose, mientras que otros no volverán a verse nunca más, pero el recuerdo de estos maravillosos años permanecerá vivo en sus mentes y, sobre todo, en sus corazones. Gracias, Vale, por ser un estudiante dedicado y perseverante, Mientras estaba en la graduación de mi hija, no pude evitar que discretamente colocaran mi celular frente a mí para ver la pelea principal del show que se llevó a cabo en Phoenix, Arizona, entre David “Bandera Roja” Benavidez y David Lemieux por el supermediano interino del CMB. Benavidez se vio muy bien y noqueó al duro rival canadiense Lemieux en el tercer asalto. Red Flag fue coronado campeón interino del WBC, y considero que esa noche fue su ceremonia de graduación. Ya es una realidad, y ya está colocado entre las listas de los mejores campeones de la actualidad. Este joven es un verdadero ejemplo de resiliencia ante la adversidad. Conquistó el campeonato mundial a los 19 años, ganando el Récord Guinness como el más joven de la historia en ostentar el título de esa división. Con el campeonato llegó la fama y la fortuna, acompañadas de placeres y seductoras tentaciones. El joven cometió un error y perdió su campeonato al no seguir las normas del WBC, luego de dar positivo por sustancias prohibidas. Para cualquiera podría haber sido el final, pero no para David. Se puso en manos de expertos en la lucha contra las adicciones, se mudó de casa y se fue lejos a otro estado. Recibió ayuda psicológica y siempre estuvo cerca del CMB, quienes monitorearon todo este proceso hasta darle la segunda oportunidad de pelear por el título, derrotando por nocaut al valiente excampeón mundial Anthony Dirrell. Llegó la pandemia y tuvo que defender su campeonato en condiciones nunca antes experimentadas al tener que pasar por “La Burbuja”, estando aislado en un hotel durante una semana, sin poder salir de la habitación, solo una hora para bajar al gimnasio, que era muy limitado sin equipo completo de boxeo, sin poder salir a correr, y con una dieta muy diferente a la que consume un boxeador durante la semana de la pelea. No había baño de vapor ni sauna. David perdió su título en la báscula al no poder dar el peso. Ese campeonato vacante lo ganó Saúl “Canelo” Álvarez en diciembre de 2020, y unificó la división en 2021. Canelo presentó una solicitud al CMB para pelear en la división superior, que fue concedida y, por lo tanto, se ordenó una pelea por el título interino para mantener la actividad continua y subsiguiente en la división. Hoy David Benavidez ha luchado de regreso al triunfo interino. Un verdadero orgullo Verde y Oro, y un ejemplo de cómo el amor de su padre y su familia y la inspiración que su hijo pequeño y su esposa le dan la motivación y la inspiración para luchar una vez más por ser el Monarca Absoluto del CMB. Felicidades a Sampson Lewkowicz, su promotor, que lo descubrió muy joven y siempre creyó en él, estuvo al lado de David y lo apoyó en las buenas pero, sobre todo, y con más pasión en las malas, creyendo firmemente en él. ¡Ver es creer, y creer lo es todo! Sabías…? Hablando de graduaciones, vale la pena señalar lo que el joven prospecto, el boxeador invicto David Rey Picasso, está haciendo con su vida. Además de ser un boxeador profesional clasificado entre los 10 mejores del mundo, estudia dos carreras en la UNAM. Un ejemplo a seguir por todos en el deporte, y en la vida en general. Anécdota de hoy Cuando David Benavidez ganó su primer campeonato WBC, Sampson Lewkowicz llegó a México para acompañar al campeón David Benavidez ya su padre en el tradicional Coffee Tuesday, la reunión semanal que tiene el WBC con los medios de comunicación. Cuando los anunciaron, pensé que eran hermanos, porque don José Benavidez se ve tan joven. Al presentar oficialmente el cinturón a David, le pedimos que su padre también subiera al podio. Derramó lágrimas de emoción al decir: “Veía la televisión y siempre soñé con ayudar y apoyar a uno de mis hijos a ganar ese hermoso Cinturón Verde y Oro y poder estar junto a Don José Sulaimán. Dios se lo llevó, pero mi sueño se ha hecho realidad, y ahora David es nuevamente campeón, y siempre representará a este cuerpo con dignidad y grandeza". Agradezco sus comentarios en [email protected]

