Entrevista a Canelo Álvarez Por Miguel Maravilla La superestrella mexicana indiscutible campeón de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (59-2-2, 39 KOs) está listo para defender su corona contra el campeón indiscutido de peso súper welter Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs), que tendrá lugar el sábado 1 de septiembre. 30 en el T-Mobile Arena en Las Vegas en vivo en Showtime Pay-Per-View. Al finalizar la gira de prensa de dos ciudades en Los Ángeles el miércoles, Canelo habló sobre la gira que comenzó el martes en Nueva York. En un enfrentamiento histórico, campeón indiscutible contra campeón indiscutible, Canelo compartió sus pensamientos. Canelo viene de una victoria por decisión unánime sobre John Ryder de Inglaterra en mayo. En su pelea de regreso a casa y defendiendo sus títulos indiscutibles de peso súper mediano. Esta será la tercera defensa de su corona indiscutible; volvió a ganar en noviembre de 2021 cuando detuvo a Caleb Plant por el título de la FIB y se volvió indiscutible en 168. Los preparativos comienzan ahora para Canelo, ya que se unirá a sus entrenadores de toda la vida, el dúo de padre e hijo de Don José “Chepo” y Eddie Reynoso. Esta vez, el campamento se llevará a cabo en Lake Tahoe, Nevada, a diferencia de los campamentos anteriores que se llevaron a cabo en San Diego, mientras Canelo se prepara para Charlo. Charlo se convirtió en campeón indiscutido de peso súper welter al noquear a Brian Castaño de Argentina en su última pelea. Antes del anuncio oficial de esta pelea, se esperaba que el hermano de Jermell, el campeón de peso mediano del CMB, Jermall Charlo, se enfrentara a Canelo. Álvarez decidió ir con el campeón indiscutible de las 154 libras, en lugar del campeón de las 160 libras. Esta pelea también marca el regreso de Canelo a PBC, ya que firmó un contrato de 3 peleas que comienza con Charlo. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Baumgardner: El Resultado de las pruebas de dopaje son esencialmente imposibles Entrevista a Jermell Charlo Like this: Like Loading...

