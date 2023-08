Entrevista a Jermell Charlo Por Miguel Maravilla El campeón indiscutido de peso súper welter Jermell Charlo (35-1-1, 19 KOs) de Houston, Texas, habló sobre su próximo enfrentamiento con el campeón indiscutido de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (59-2-2, 39 KOs), que tendrá lugar el sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por Showtime Pay-Per-View. Al finalizar la gira de conferencias de prensa que comenzó el martes en Nueva York, Charlo se reunió con los medios de comunicación después de la conferencia de prensa de Los Ángeles en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. Charlo venció mediante un nocaut sobre Brian Castaño de Argentina el año pasado en mayo para capturar el título de peso súper welter de la OMB, lo que se suma a su colección de títulos al convertirse en campeón indiscutible de peso súper welter. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Entrevista a Canelo Álvarez Baumgardner da positivo por sustancia prohibida Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.