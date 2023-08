Baumgardner da positivo por sustancia prohibida El WBC ha recibido una notificación de un hallazgo adverso resultante de una prueba antidopaje realizada en una muestra recolectada del WBC y de la indiscutible campeona mundial de peso súper pluma Alycia Baumgardner. La recolección de muestras que resultó en el hallazgo adverso tuvo lugar en relación con la pelea del 15 de julio entre Baumgardner y la retadora Christina Linardatou. El hallazgo adverso en cuestión surgió de una recolección de muestras y una prueba antidopaje administrada por Drug Free Sport, y no como parte del Programa de Boxeo Limpio del CMB. En consecuencia, el WBC iniciará procedimientos de notificación, investigación y gestión de resultados para los combates de campeonato mundial del WBC de conformidad con las Reglas y Reglamentos del WBC. Entrevista a Jermell Charlo Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Inolvidable Salvador Sánchez Like this: Like Loading...

