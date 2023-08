Baumgardner: El Resultado de las pruebas de dopaje son esencialmente imposibles Declaración de la campeona mundial indiscutible de las 130 libras Alycia Baumgardner: El 12 de agosto de 2023, me informaron que una “Muestra A” proporcionada el 12 de julio de 2023 resultó en un “Hallazgo analítico adverso” de metabolitos de mesterolona y acetato de metenolona, ​​dos sustancias de las que nunca había oído hablar ni usado de ninguna manera. La muestra proporcionada inmediatamente después de mi pelea el 15 de julio de 2023 resultó limpia y negativa para todas las sustancias prohibidas, al igual que mi muestra del 16 de junio de 2023, lo que hace que el resultado del 12 de julio sea esencialmente imposible. Para ser muy claro, sé que nunca he tomado, nunca tomaría y nunca tomaré esta u otra droga. Hacerlo no solo sería poco ético, sino que también sería completamente contrario a la forma en que me he entrenado durante toda mi carrera. Como atleta profesional, yo y solo yo soy responsable de lo que pongo en mi cuerpo, y mi cuerpo es un templo. También soy un orgulloso modelo a seguir para cualquier joven o niña que busque seguir mis pasos. Tomo esas responsabilidades muy en serio, por lo que sé que no puse y nunca pondría estas sustancias en mi cuerpo. Tengo mucho más que decir sobre mi viaje y por qué la sola idea de que tome una sustancia ilegal, prohibida o incluso peligrosa nunca tendría sentido. Así que no tengo intención de sentarme en silencio y dejar que esto “se desarrolle”. Planeo mantenerlos a todos actualizados en cada paso del camino mientras trabajo para asegurar que mi reputación como una atleta limpia permanezca completamente intacta. Entrevista a Canelo Álvarez Like this: Like Loading...

