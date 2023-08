Terence Crawford busca organizar a los boxeadores en defensa de sus derechos Por.Gabriel F. Cordero El boxeador Terence Crawford quiere “establecerse para crear un sindicato de boxeo profesional” que “garantice los mismos tipos de beneficios que tienen los jugadores de béisbol, baloncesto y fútbol de las grandes ligas en los EE. UU.”, Crawford cree que los boxeadores deberían tener derecho a “beneficios estándar como 401k y planes de pensión, así como un seguro de salud grupal”. Él dijo: “Hay mucha limpieza por hacer para que el boxeo esté donde debe estar. No tenemos un sindicato, pero tiene que haber uno. … Si un boxeador sufre daños o lesiones graves, debe tener algo que lo respalde para que no tenga que buscar dinero para ayudarlo a pagar sus facturas médicas”. Crawford, el campeón indiscutible de peso welter, está “especialmente preocupado por los peleadores que no han llegado tan lejos como él en sus carreras. Baumgardner: El Resultado de las pruebas de dopaje son esencialmente imposibles Like this: Like Loading...

