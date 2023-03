Entrenamiento publico de Benevidez-Plant El invicto ex dos veces campeón de peso súper mediano del WBC, David “The Mexican Monster” Benavídez, y el ex campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb Plant, iniciaron oficialmente los eventos de la semana de la pelea el miércoles con entrenamientos abiertos a los medios antes de enfrentarse en el evento principal de Showtime PPV este sábado en el MGM Grand. Garden Arena en Las Vegas.: David Benavidez: “Tengo un poder tremendo. Todos a los que golpeo resultan heridos. Termino rompiéndolos poco a poco. Este es el momento más concentrado en el que he estado para una pelea. Sé que Caleb Plant va a ser un luchador duro moviéndose mucho. Pero lo que sea que traiga a la mesa, voy a estar listo para eso. Estoy buscando ese nocaut y lo voy a conseguir”. Caleb Plant: “He estado aquí antes. He estado en grandes peleas antes. Sé de qué se trata todo esto y sé lo que se necesita. Mi equipo y yo estamos totalmente preparados para levantar la mano el sábado por la noche”. Actualización sobre la lesión de Jermell Charlo Like this: Like Loading...

