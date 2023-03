Actualización sobre la lesión de Jermell Charlo Por Ray Wheatley – World of Boxing Parece que el campeón interino de las 154 libras de la OMB, Tim Tszyu, debería tener su oportunidad de campeonato mundial unificado contra el campeón indiscutible de peso súper welter Jermell Charlo en julio o agosto. Charlo dio una actualización sobre su lesión en la mano a Brian Custer en The Last Stand Podcast. “La mano se va. Simplemente estoy haciendo todo lo que puedo con la rehabilitación”, dijo Charlo. “Todavía no he pinchado. Cuando te rompes dos huesos en una mano, se necesita mucho. La mano es muy delicada, pero estos son mis generadores de dinero. Va a ser más fuerte de lo que era antes. “Estoy haciendo muchos ejercicios y trabajo para asegurarme de que estoy estable. No quiero entrar allí y romperme una mano durante una pelea o colocarme en una posición en la que tenga un problema y estar fuera aún más tiempo. “Estuve enyesado durante unas seis, siete semanas. Recuerdo que volví y me pusieron de nuevo el yeso y finalmente pude salir del yeso y comenzar a hacer rehabilitación, recuperar el peso, la flexibilidad, pero estoy trabajando y volveré. Vuelvo enseguida. Tengo algo de tiempo pero volveré… al final del verano o algo así. A mediados de este año. Podría ser agosto, podría ser julio, podría ser cuando sea”. Entrenamiento publico de Benevidez-Plant Round 12 con Mauricio Sulaimán: Boxeo desde los Estadios Like this: Like Loading...

