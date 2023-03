Round 12 con Mauricio Sulaimán: Boxeo desde los Estadios Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Comienzo esta columna pidiendo sus oraciones por la salud de mi querido tío Antonio Esper, quien se encuentra en una delicada situación de salud. Fue hermano del alma de mi padre desde niño en Ciudad Valles, y se casó con su hermana, mi tía Nelly. Fue su constante y devoto compañero de viaje en los inicios de Don José en el WBC. Nuestro deporte es uno de los más populares del mundo y lo ha sido durante más de 100 años. En su forma moderna, comenzó en Inglaterra. La gente se reunía para ver pelear a dos individuos y apostaba en tales peleas; no había reglas, era un espectáculo brutal, salvaje y cruel, incluso inhumano. Lo creas o no, en este 2023 hay grupos escindidos que están presentando algo parecido a lo que era el boxeo a fines del 1800 con peleas a puño limpio, competencias de bofetadas y demás, retrocediendo a la brutalidad y el gore que solo les gusta a los sanguinarios sin escrúpulos. mirar. Bueno, volviendo al boxeo, eventualmente se convirtió en un deporte de nobleza y por lo tanto llamó la atención de la realeza que de alguna manera comenzó el proceso de establecer reglas, el primero conocido como el Marqués de Queensberry. Las arenas estaban repletas, los estadios se construían específicamente para los combates de boxeo, y así fue durante décadas hasta que apareció la televisión, una transformación de miles de fanáticos en millones y, finalmente, se convirtió en la principal fuente de ingresos para los promotores, los derechos de televisión y, finalmente, el pago. -área por vista mucho más importante que la venta de boletos en taquilla. Por eso, los eventos en estadios son ahora un auténtico lujo para los aficionados, tanto para los que asisten como para los que pueden ver el evento en la pantalla chica. Este próximo 6 de mayo será la primera cartelera de boxeo en estadios de nuestro país en los últimos 30 años. Saúl “Canelo” Álvarez defenderá sus cuatro cinturones de peso supermediano ante el inglés John Ryder en el Estadio Akron, casa de Chivas de Guadalajara. Un evento muy esperado por todo México, El Rey regresa a casa luego de 12 años de no pelear en su país, la tierra que lo vio nacer y donde desarrolló su carrera desde sus inicios, peleando en todo tipo de escenarios, desde pequeños. , incluso haciéndolo en ranchos (es un hecho que Canelo tiene unos 8 combates no registrados en Boxrec). Un niño pelirrojo y pecoso que comenzó bajo la guía de su hermano Rigoberto hasta el día en que Don Chepo Reynoso y su hijo Eddy Reynoso lo llevaron adelante para lograr una de las carreras más importantes en la historia del boxeo. Todo México se unirá a una gran celebración, la Fiesta del Cinco de Mayo en Zapopan y Guadalajara, Jalisco. El Gobernador, Enrique Alfaro, estuvo presente en el anuncio oficial del Billboard Bonanza y se involucrará de lleno en la promoción de este histórico evento boxístico. Los alcaldes Pablo Lemus de Guadalajara y Juan José Frangie de Zapopan, también se han sumado a hacer de esta una gran celebración de los 200 años de libertad, independencia y soberanía del estado de Jalisco. Echemos un vistazo a algunos de los grandes lugares y peleas en estadios en la historia del boxeo: Jack Johnson vs. James Jeffries, celebrada el 4 de julio de 1910, en un estadio construido exclusivamente para esa pelea en Reno, Nevada. Johnson se convirtió en el primer campeón afroamericano de peso pesado de la historia. El gran ídolo mexicano, Raúl Ratón Macías, llenó la Plaza de Toros México con cincuenta y cinco mil fanáticos, derrotando al estadounidense Nate Brooks en 1955. Otras peleas que se realizaron en ese edificio son Julio César Chávez vs Miguel Ángel González, Ricardo López vs Rosendo Álvarez y Humberto “Chiquita” González contra Michael Carbajal. El Olympia Stadium de Detroit presentaba grandes carteleras en los años 50, y fue allí donde Jake Lamotta dio sus mejores actuaciones. Cassius Clay vs. Henry Cooper, celebrada en 1963, en el estadio de Wembley, polémica porque el luego llamado Muhammad Ali cayó a la lona, ​​aturdido por el “Martillo de Enry”, al final del cuarto asalto, pero durante el minuto de descanso, se enfrentaron procedió a cambiar el guante que estaba dañado. Clay se recuperó y desgarró a Cooper, causándole un corte profundo, derramando sangre, que obligó al árbitro Tommy Little a detener la pelea. El Rumble in the Jungle tuvo lugar en el Estadio Nacional de Zaire (ahora Congo) cuando Muhammad Ali molestó y sorprendió a George Foreman al quitarle su campeonato mundial de peso pesado del CMB en 1974 con un KO en el octavo asalto. Sugar Ray Leonard recuperó su campeonato mundial de peso welter en la famosa revancha denominada “No Más” ante Roberto Durán, en el Superdome de Nueva Orleans. Mike Tyson perdió su invicto y sus títulos mundiales cuando fue noqueado por Buster Douglas en el Tokyo Dome de Japón en 1991. Otros grandes estadios fueron testigos de combates de boxeo, como los Yankees de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles y muchos más, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos. El mítico Caesars Palace incluso construyó su estadio en el estacionamiento del hotel para albergar allí las grandes peleas, como las de Leonard, Hagler, Hearns, Durán y tantos otros. Saúl “Canelo” Álvarez tiene una amplia experiencia peleando en estadios. Lo ha logrado en Houston y San Antonio, Texas, en Miami, Florida, y ese récord de fanáticos para peleas de boxeo en estadios cerrados en Estados Unidos, cuando atrajo 73,126 almas en el Cowboys Stadium de Dallas, cuando derrotó al hablador y el locuaz británico Billy Joe Saunders, con un espectacular nocaut técnico en ocho asaltos, comprobando la mejilla. Ahora es el momento de México. Jalisco será la capital mundial del boxeo, y estoy seguro que será un evento memorable, Canelo vs. Ryder, con la gran producción de Televisión Azteca “La Casa del Boxeo” y Ocesa, líder en eventos masivos en nuestro país. Sabías…? 1993 fue el año en que ocurrió la mayor asistencia a un estadio en la historia, cuando Julio César Chávez abarrotó al Azteca contra Greg Haugen, atrayendo a más de 136,000 aficionados. Chávez también peleó ese año en el Alamodome, empatando con Pernell Whitaker. Asistieron más de 70.000 personas. Lennox Lewis vs. Frank Bruno en Cardiff, siendo esta la primera vez que dos ingleses peleaban por el campeonato mundial de los pesados, y Nigel Benn buscaba unificar el súper mediano contra su archirrival Chris Eubank en Manchester, siendo el resultado de la pelea un dibujar. Anécdota de hoy Iba caminando con mi papá y llegando al New Orleans Superdome. En la entrada había un puesto de comida y le pregunté si quería comer o beber algo, “Mijito, te voy a dar un consejo. Cuando vayas a peleas en grandes estadios, trata de no comer ni beber nada, porque ir al baño es un gran problema. Otra cosa, cuando estés sentado en ringside, te aconsejo lo siguiente: si tienes un vaso de agua, ponle un papel encima, tápalo, porque te puede salpicar sangre, sudor y otras cosas. Nunca tengas la boca abierta por la misma razón, y nunca mires a las chicas de la tarjeta del ring cuando están anunciando las rondas, porque tu novia o esposa seguramente te está mirando”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Nacho Beristain recibe cinto de Campeón Mundial WBC Like this: Like Loading...

