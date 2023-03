Nacho Beristain recibe cinto de Campeón Mundial WBC Por.Gabriel F. Cordero Desde hace un par de años, el Consejo Mundial de Boxeo instituyó un Trofep especial para todos aquellos Mundial. Este reconocimiento especial a los entrenadores de campeones es único en su tipo, inspirado en la toalla tradicional usada en todo momento por estos hombres que detrás de las luces de los reflectores imprimen toda su pasión y dedicación en sus pupilos. “Don Nacho es leyenda, es historia. Una persona de boxeo muy importante para México con gran trascendencia a nivel internacional. Un personaje polémico, pero ¿Que figura legendaria no lo es? …Don Nacho le ha dado tanto al boxeo por décadas y esta es una pequeña forma de reconocer su legado y trabajo arduo” comentó Mauricio Sulaiman, presidente del WBC. Fiel a su estilo humilde, Don Ignacio Beristain agradeció a toda la prensa, al WBC por este reconocimiento y comentó que sigue activo con muchos proyectos y múltiples prospectos por coronar. Ignacio “Nacho” Beristáin de 83 años es Miembro del Salón de la Fama del Boxeo de Canastota desde el 2010 y es considerado uno de los más grandes entrenadores de la historia del boxeo. Como entrenador en las filas de aficionados, lideró equipos de boxeo olimpico de México y ganador de medalla en múltiples victorias en los Juegos Olímpicos de 1968, 1976​ y 1980. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Boxeo desde los Estadios Presentan libro sobre el campeonato mundial de peso pesado. Like this: Like Loading...

