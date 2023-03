Presentan libro sobre el campeonato mundial de peso pesado. Por Ron Jackson A lo largo de los años, se han escrito numerosos libros sobre la historia del campeonato mundial de boxeo de peso pesado y ahora Koos van Zyl de Namibia se ha sumado a la ilustre historia de la división superior del boxeo con su libro Boxing: Heavy Weight World Champions Through the Ages. . Este debe ser el primer libro de boxeo escrito por un namibio y trata sobre los diversos campeones desde 1885 cuando John L. Sullivan reclamó el campeonato mundial de peso pesado el 29 de agosto cuando ganó por descalificación contra Dominick McCaffrey, hasta los actuales campeones Tyson. Fury, que posee la versión WBC del título y Oleksandr Usyk, poseedor de los cinturones WBA, WBO y IBF. Durante los primeros años, solo había un campeón mundial en la era de los guantes, comenzando con Sullivan, quien fue el campeón mundial a puño limpio antes de ser reconocido como el primer campeón universal con guantes. La aparición de varios campeones para las respectivas organizaciones siguió más tarde. Según Koos, a lo largo de los años ha habido 22 campeones normales, 64 “mayores” y 27 “menores”, que son 113 campeones de peso pesado en total. Esta publicación tiene como objetivo poner un enfoque específico en algunas de las figuras más destacadas. El libro solo está disponible por pedido a Malherbe Uitgewers (Pty) Ltd Nacho Beristain recibe cinto de Campeón Mundial WBC Inoue esta lesionado y se pospone ante Fulton Like this: Like Loading...

