Resultados desde Europa El peso semipesado # 11 de la OMB, Lyndon Arthur (22-1, 15 KOs) venció mediante una decisión unánime de diez asaltos sobre Boris Crighton (10-2, 7 KOs) el viernes por la noche en el Estadio de la Universidad de Bolton en Bolton, Inglaterra. Arthur derribó a Crighton con una mano derecha cuando quedaban unos diez segundos en la pelea. Las puntuaciones fueron 98-92, 96-93, 99-91. Crighton intervino cuando el oponente original de Arthur, Brian Suárez, falló un examen médico tardío. * * * El invicto peso supermediano #15 del CMB, Ivan Zucco (17-0, 14 KOs) gano una decisión unánime en diez asaltos sobre Germaine Brown (12-2, 3 KOs) el viernes por la noche en el Allianz Cloud en Milán, Italia. Las puntuaciones fueron 99-91 3x. Zucco retuvo su título WBC International.

