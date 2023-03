Resultados desde Manchester, Inglaterra d e sd El campeón de peso crucero de la OMB, Lawrence Okolie (19-0, 14 KOs), logro vencer con una decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto retador obligatorio David “The Great White” Light (20-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el AO Arena en Manchester. Inglaterra. El larguirucho Okolie mantuvo a Light a larga distancia y controló las primeras rondas. Mucha lucha libre con pocos golpes limpios conectados. Las puntuaciones fueron 116-112, 119-108, 117-110. El medallista de bronce olímpico de peso súper pesado de 2020, Frazer “Big Fraze” Clarke (6-0, 5 KOs) castigó al último sub Bogdan Dinu (20-5, 16 KOs) en dos rondas. Dinu no salió para la tercera ronda. El peso superpluma Michael Gomez Jr (19-1, 5 KOs), hijo de la leyenda del boxeo de Manchester, Michael Gomez, ganó una decisión dividida en diez asaltos sobre el previamente invicto Levi Giles (13-1, 3 KOs) en una pelea por el cinturón inglés vacante. Las puntuaciones fueron 97-93 y 97-94 Gómez, 96-95 Giles. Otros resultados:

Karriss Artingstall W6 Linzi Kuczyński (peso pluma femenino)

Karriss Artingstall W6 Linzi Kuczyński (peso pluma femenino)

Callum Simpson KO3 Celso Neves (supermediano) Resultados del Undercard de Benavidez-Plant Resultados desde Europa

