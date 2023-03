Resultados del Undercard de Benavidez-Plant Por Miguel Maravilla en ringside En la pelea coestelar de la noche, Jesús Ramos (20-0, 16 KO’s) de Casa Grande, Arizona, le propinó a Joey Spencer (16-1, 10 KO’s) de Fenton, Michigan, su primera derrota al detenerlo en el séptimo asalto. Con un comienzo lento, Ramos usó el jab ya que la ventaja de la altura era obvia, Spencer se abrió camino arrinconando y amarrando a Ramos. Una izquierda dura de Ramos derribó a Spencer en los últimos segundos del primero. Luchando con eficacia por dentro en la segunda ronda, Ramos se desgarró cuando Spencer se mantuvo cerca y recibió golpes sólidos. Desgarrando el interior en la tercera ronda, Ramos mantuvo el ritmo mientras Spencer intentaba abrirse camino hacia adentro, pero continuó comiendo tragos. Usando su tamaño a su favor en el cuarto, Ramos usó su cuerpo para inclinarse y trabajar con Spencer adentro. Continuando con la salida de trabajo en el quinto, Más allá de la mitad del sexto asalto, Ramos continuó atacando y superando a Spencer. Desgarrando el cuerpo y siguiendo escaleras arriba, Ramos terminó a principios del séptimo cuando el padre y entrenador de Spencer, Jason Spencer, tiró la toalla, lo que provocó que el árbitro Tony Weeks lo detuviera a la 1:25. * * * El campeón mundial de peso ligero y superpluma Chris Colbert (17-1, 6 KOs) de Brooklyn superó por decisión mayoritaria cuestionable a José “Rayo” Valenzuela (12-2, 8 KOs) de Washington vía Los Mochis, Sinaloa, México . Rayo salió rápido como un rayo anotando una caída en la primera ronda cuando Colbert estaba arriba pero Valenzuela presionó en el ataque. Colbert sobrevivió y continuó mientras Valenzuela seguía llegando en la segunda ronda. En el tercero, el jab de Valenzuela partió la cabeza de Colbert cuando el impulso estaba a favor de Valenzuela. Todo fue Rayo hasta cuatro mientras continuaba trabajando con Colbert y dictando el ritmo. El Rayo estuvo a la ofensiva para comenzar el sexto cuando arrinconó a Colbert y siguió aullando, moviendo los pies y boxeando. Valenzuela parecía estar recuperando su ritmo luchando con confianza. Valenzuela mantuvo el ritmo y controló la acción hasta el siete. Saliendo fuerte en el octavo, el Rayo arrinconó y atacó a Colbert conectando con un duro izquierdazo, Valenzuela en retirada parecía estar cortado. Cómodamente por delante y luchando con confianza en el noveno, Rayo acechaba mientras Colbert golpeaba y mantenía su distancia. La ronda final vio a Colbert a la ofensiva ya que Valenzuela estaba limitado y acechado, pero en los últimos segundos descargó una andanada para terminar. Al completar diez rondas, los tres jueces anotaron la pelea 95-94 y le dieron la decisión a Colbert. * * * En la pelea de pago por evento de apertura de la noche, el peso welter de Las Vegas, Cody Crowley (22-0, 9 KOs) ganó una decisión mayoritaria muy reñida sobre Abel Ramos de Arizona (27-6-2, 21 KOs) en una eliminatoria del WBC. . La acción se aceleró rápidamente cuando Crowley y Ramos golpearon por dentro dejando ir sus manos en la primera ronda. Manteniéndose cerca del interior, Crowly estuvo activo y sacó lo mejor de la pelea interna en la segunda ronda, pero Ramos continuó viniendo mientras resbalaba al final de la ronda. Crowley apoyó a Ramos contra las cuerdas en la tercera ronda y lo mantuvo allí durante la mayor parte de la ronda, soltando sus manos pero Ramos se mantuvo firme. Continuando golpeando adentro, Ramos fue advertido de un golpe bajo en el cuarto, Crowley se quedó cerca y Ramos una vez más conectó con un golpe bajo cuando el árbitro Robert Hoyle emitió una segunda advertencia.

Crowley mantuvo el ritmo mientras continuaba retrocediendo y superando a Ramos en cinco. En el sexto, Crowley conectó un sólido uppercut y siguió avanzando respaldando a Ramos. Pasado el punto medio en el séptimo, la cara de Crowley estaba roja pero continuó trabajando mientras Ramos tuvo un momento conectando con un gancho. En el octavo, Ramos peleó bien contra las cuerdas mientras Crowley se paraba cerca adentro, Ramos comenzó a tomar algo de impulso al final de la pelea. Atando por dentro en la novena ronda, Crowley se mantuvo cerca cuando Ramos comenzó a boxear y salir. El zurdo Crowley siguió atacando a Ramos con golpes cortos. Lanzando el jab para comenzar el décimo, Crowley boxeó y mantuvo su distancia mientras Ramos intentaba cortar con la derecha, Crowley encontró el ritmo boxeando lejos. En las rondas de campeonato, Ramos conectó con un derechazo que detuvo el impulso de Crowley, y momentos después un derechazo hizo tambalearse a Crowley cuando su guante tocó la lona, ​​lo que provocó que el árbitro Robert Hoyle lo declarara derribado. La caída fue revisada y anulada. De cara al duodécimo y último asalto, Crowley boxeó lanzando el jab mientras Ramos mantenía la presión detrás de la mano derecha hasta la campana final. Después de completar doce rondas, un juez anotó el combate en empate 114-114, ya que fue anulado por los otros dos jueces 116-112, 115-113. Crowley supera la decisión. * * * En el combate inaugural desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, el superligero Oreste Velásquez (7-0, 6 KO’s) de Miami venció por decisión unánime al argentino Marcelino López (37-3-1, 22 KO’s) mientras recorría la distancia por primera vez. Velásquez boxeó bien durante toda la pelea, pero López fue duro en el proceso y le dio trabajo a Veláquez. Después de diez asaltos, los jueces puntuaron el combate 99-91, 99-91 y 97-93, los tres a favor de Velásquez. * * * El invicto supergallo de Culiacán Kevin González (26-0-1, 13 KO’s) ganó por decisión unánime al veterano colombiano José Sanmartín (34-7-1, 21 KO’s) en la distancia de diez asaltos. Fue una pelea muy reñida ya que González fue agresivo e inteligente en el proceso, mezclando el boxeo contra el agresivo Sanmartin que estuvo allí durante toda la pelea. El colombiano presionó durante la mayor parte de la pelea, pero González respondió y dictó el ritmo para tomar la decisión. Los jueces puntuaron la pelea 99-91, 98-92 y 97-93 mientras González se mantiene invicto y se lleva la victoria Resultados desde Fresno Resultados desde Manchester, Inglaterra d e sd Like this: Like Loading...

