Resultados desde Fresno En un choque de unificación de peso mínimo femenino, la campeona de la AMB Seniesa “Super Bad” Estrada (24-0, 9 KOs) superó a la campeona del WBC, “Tiny” Tina Rupprecht (12-1-1, 3 KOs) previamente invicta

en diez rounds por puntajes de 100 -90 3x. El prospecto de peso pesado de 6’9, Antonio “El Gigante” Mireles (7-0, 6 KOs) tuvo la suerte de obtener una decisión dividida contra Patrick Mailata (6-2, 3 KOs) de 321 libras en una pelea de seis asaltos. Mireles salió de la lona en la tercera ronda para ganar 57-56, 57-56 en dos tarjetas. Mailata ganaba 57-56 en la tercera tarjeta. El peso ligero invicto Raymond Muratalla (17-0, 14 KOs) se recuperó de una caída en el primer asalto para detener a Humberto Galindo (14-3-1, 11 KOs) con un golpe al cuerpo en el noveno asalto. El tiempo era 2:40. Otros resultados:

Charlie Sheehy G6 Angel Rebollar (peso ligero)

Eduardo Alvarez D4 Jessie James Guerrero (peso mosca ligero)

Ricardo Ruvalcaba KO1 Marco Antonio Cárdenas (peso welter junior)

Subaru Murata KO1 Jose Negrete (peso pluma junior) Resultados desde Guadalajara Resultados del Undercard de Benavidez-Plant

