Resultados desde Guadalajara El tres v Guadalajaraces retador al título mundial y superligero calificado como el número 7 del WBC, José “Chon” Zepeda (36-3, 27 KOs) ganó una fácil decisión unánime en diez asaltos sobre Neeraj ”Gangster” Goyat (17-4-2, 7). KOs) la noche del sábado en el Domo Alcalde de Guadalajara, México. Zepeda presionó la acción pero Goyat no estaba interesado en participar o ganar. Las puntuaciones fueron 100-90 3x. El ex retador al título mundial y súper welter #10 del CMB Carlos “Chema” Ocampo (35-2, 23 KOs) derrotó a Mauricio Gutiérrez (7-2, 5 KOs) durante cuatro asaltos y Gutiérrez no salió en el quinto asalto. Resultados desde Fresno Like this: Like Loading...

