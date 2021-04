Ennis KOs Lipinets en seis rounds en Connecticut El invicto WBO # 7, IBF # 9, WBC # 12 de peso welter Jaron “Boots” Ennis (27-0, 25 KOs) dominó y noqueó al ex campeón mundial y clasificado como No. 3 de la FIB Sergey Lipinets (16-2-1, 12 KOs) el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Un desliz de Lipinets en el cuarto round se consideró incorrectamente como una caída. Sin embargo, no hay error sobre la caída en el sexto round. Una izquierda recta derribó a Lipinets. El tiempo era 2:11. Otra actuación dominante e impresionante de Ennis. “Siempre seré duro conmigo mismo cuando miro hacia atrás en mi desempeño”, dijo Ennis. “Mi objetivo es seguir mejorando, siendo más agudo, más rápido y más fuerte para poder convertirme en campeón mundial. Mientras siga luchando contra los mejores, soy feliz. Siento que seré campeón mundial a finales de este año o principios del próximo. Sin embargo, la paciencia es la clave. “Lipinets ha estado allí con los mejores antes, así que no me sorprendió que aguantara un rato. Sabía que sería duradero. Por eso no apreté el acelerador de inmediato. Me tomé mi tiempo y lo rompí. “Creo que me gradué esta noche. Está subiendo y subiendo ahora. Ahora se trata de peleas más grandes y mejores “. El ex campeón Reveco regresa con victoria en Argentina Smith vence a Vlasov por el titulo semipesado de la OMB

