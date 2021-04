El ex campeón Reveco regresa con victoria en Argentina El ex campeón mundial de peso mosca de la AMB, Juan Carlos Reveco (40-4, 19 KOs) regresó al ring por primera vez en más de 3 años. Su última aparición fue en febrero de 2018 perdiendo en una oportunidad de título mundial contra el campeón mundial de gallina Donnie Nietes. Reveco, de 37 años, logró una victoria por decisión unánime dominante pero ganada sobre Jeremias Javier Ulibarre (8-12-1, 1 KO) el sábado por la noche en el Club Atlético Talleres, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. Argentina. Los puntajes oficiales fueron 60-55, 60-54 y 60-53.5 todos a favor de Reveco. El evento principal de nueve asaltos vio al prospecto Abraham Gabriel Buonarrigo (9-1, 7 KOs) de Argentina vencer por decisión unánime al compatriota Rolando Wenceslao Mansilla (16-8-1, 6 KOs) para ganar el título vacante de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo Fedebol. Los puntajes oficiales fueron 87-84, 89-82 y 88-83 todos a favor de Bueonarrigo. Completando la cartelera… Gabriela Celeste Alaniz TKO 5 Daniela Gisele Molina 6rds flyweights Jennifer Sabrina Meza TKO 3 Micaela De Los Angeles Romero 6 rondas de pesos mosca Daniel Agustin Zabala Maximiliano TKO 3 Juan Gabriel Daza 4rds pesos ligeros Jonathan Jose Hernandez TKO 2 Daniel Agustin Zabala 4rds superligeros * * * OR Promociones-Osvaldo Rivero promovió el evento con TyC Sports televisando Ennis KOs Lipinets en seis rounds en Connecticut

