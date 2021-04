Smith vence a Vlasov por el titulo semipesado de la OMB El “hombre común” Joe Smith Jr. (27-3, 21 KOs) tomó una decisión mayoritaria reñida sobre Maxim Vlasov (45-4, 26 KOs) para reclamar el título vacante de peso semipesado de la OMB el sábado por la noche en el Osage Casino en Tulsa, Oklahoma. El larguirucho y torpe Vlasov superó a Smith temprano y cortó a Smith sobre el ojo izquierdo en la primera ronda. Ese corte preocupó a Smith el resto del camino. Smith conectó con una gran mano derecha en la segunda ronda, pero Vlasov continuó trabajando más que él. Vlasov comenzó a sangrar por la boca en el quinto asalto. Smith conectó algunos peces gordos en la séptima ronda. Vlasov se recuperó bien en la octava ronda y tuvo una gran ronda nueve cuando Smith se desvaneció. Smith se recuperó en la undécima ronda. Vlasov cayó, pero el árbitro Gary Ritter lo dictaminó con un puñetazo detrás de la cabeza. Aún así, una gran ronda para Smith. Smith también ganó la ronda doce. Las puntuaciones fueron 114-114, 115-113, 115-112. “Es una gran sensación”, dijo Smith. “Definitivamente fue una pelea cerrada y dura. Se lo doy a Vlasov. Gran luchador. Realmente montó un gran espectáculo esta noche y lo hizo difícil. Creo que esa ronda en la que lo lastimé allí … Creo que él tenía la cabeza gacha, y yo debería haber conseguido el nocaut. Creo que hubiera conseguido la detención en ese {11º} asalto, pero lo logró y lo logró de pie. Creo que obtuve la victoria esta noche porque vieron que conecté los tiros más duros. Conectó muchos golpes. Fue una gran pelea. “Quiero los otros cinturones. Quiero las grandes peleas ahí fuera. Ahora tengo que volver al gimnasio y seguir trabajando en mi técnica y esas cosas. Creo que voy a empezar a unificar cinturones ”. Vlasov declaró: “Esta fue una pelea competitiva muy reñida. Pensé que estaba ganando rondas y estaba muy por delante. Contra el estilo agresivo de Joe Smith, me adelanté durante toda la pelea. Me sentí seguro de que estaba ganando y estaba asegurando rondas en el banco con los jueces. Nunca sentí que me quedara atrás en ninguna etapa de la pelea. Esta fue mi oportunidad de mostrarle al mundo que era un campeón mundial y lo hice y Joe Smith sabe que lo hice “. Ennis KOs Lipinets en seis rounds en Connecticut Anacajas retiene titulo mundial IBF ante Rodríguez en Connecticut

