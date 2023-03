El WBC conmemoro el Día Internacional de la Mujer El Consejo Mundial de Boxeo se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo pasado. El 8 de marzo es un día que nos recuerda que la unión, la fuerza y el trabajo conjunto nos ha llevado a conseguir la igualdad y un gran crecimiento en todos los ámbitos; Sin embargo, estamos conscientes de que esta lucha no ha terminado, pues aún en este siglo cientos de mujeres continúan siendo violentadas, negadas de derechos básicos, privadas de sus sueños y hasta de la vida misma. El WBC no bajará la guardia en esta lucha por la igualdad, el respeto, la empatía y la libertad, ya que es una batalla permanente que le debemos a la sociedad ya las jóvenes para que vivan y se desarrollen en un mundo mejor. Instamos a todos a tener un día de mucha reflexión, pero también a aprovechar para aprender de grandes historias de mujeres que con su intrépida determinación han generado un cambio, han derribado el muro de los prejuicios y con ello han logrado conquistar sueños y abrir caminos. Boxeo el 17 de marzo en Monterrey, Nuevo León Crowley-Ramos por eliminatoria en peso welter del WBC Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.