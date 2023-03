Boxeo el 17 de marzo en Monterrey, Nuevo León Con un exitoso antecedente en el boxeo aficionado, Gustavo “Dorado” Rivera Rio se alista para dar el salto al terreno profesional, algo que sucederá el próximo viernes 17 de marzo en Monterrey, Nuevo León, organizado por Miura Boxing. Con el respaldo de más de 150 peleas a nivel amateur, a sus 20 años de edad, Gustavo Rivera Rio Sánchez, hará su debut en la gala boxística que ofrece Miura Boxing, al encarar al púgil tamaulipeco Julian Galvan, cuatro rounds en peso ligero. El joven boxeador originario de la Ciudad de México, fue seleccionado nacional por cuatro años, y última generación del profesor Francisco Bonilla (QEPD) logrando ser campeón nacional, campeón del prestigiado torneo Guantes de Oro y cinco veces medallista nacional además de haber participado en certámenes de prestigio a nivel internacional, representando a México en dos campeonatos mundiales de la IBA (antes AIBA), en Polonia y Serbia. En el turno estelar de la cartelera que podrá ser disfrutada a través de la señal de TVC Deportes, a todo México, y por miuraboxing.tv a todo el mundo, el talentoso púgil duranguense Julio ‘Canelito’ Luna enfrentará al sonorense Hassam ‘La Sombra’ Valenzuela, en duelo pactado a 10 episodios en la escala de peso welter. Más bravos que nunca y con la intención de seguir ofreciendo atractivos carteles con espectaculares y aguerridas combinaciones, Miura Boxing contará con un respaldo de lujo, en el turno semiestelar el noqueador originario de Barranquilla, Colombia, Ibram ‘Asesino’ Retamozo (13-0-0, 10 Ko’s), enfrentará al tamaulipeco Héctor ‘Silencioso’ Gutiérrez (6-3-1, 4 Ko’s), en pleito pactado a ocho rounds en un peso de 60.300 kilogramos. El capitalino José Andrés ‘Loquillo’ Terán (9-2-0, 7 Ko’s) se medirá al estadounidense Brian ‘Big Cannon’ Cannady (11-3-0, 6 Ko’s), ocho episodios en peso gallo. En su casa y ante su gente, el regiomontano Jacobo ‘Rojo’ Rodríguez (5-1-1, 3 Ko’s) enfrentará al tamaulipeco Luis Manuel ‘Tercero’ Baltazar (10-1-0, 5 Ko’s), ocho rounds en peso superligero por el titulo regional peso super ligero de la FECOMBOX. El venezolano Alfonso ‘Ruso’ Flores (10-1-0, 7 Ko’s) combatirá con el tamaulipeco Selim ‘Maravilla’ Martínez (6-5-0, 2 Ko’s), ocho giros en peso supermedio. En su primera presentación en el año, el espectacular púgil queretano Diego ‘Gallo’ Mompar (5-1-1, 3 Ko’s) enfrentará al tamaulipeco Edgar ‘Rayito’ Hernandez (2-1-1, 2 Ko’s), seis rounds en peso ligero. El explosivo púgil japonés Ayumu ‘Chingon’ Hanada (9-1-1, 7 Ko’s) hará su presentación en la capital neolonesa para encarar al local Héctor “El Ratón” Robles (11-5-2, 3 Ko’s), ocho rounds en peso mosca. El colombiano Manuel ‘El Finito’ Rangel (9-0-0, 3 Ko’s), se medirá al local Néstor ‘Tzuky’ Alonso (4-1-0, 4 Ko’s), en pleito acordado en seis rounds en un peso de 131 libras (59.421 kilogramos). El estadounidense de origen mexicano Abel González (3-0-0, 3 Ko’s) enfrentará al tamaulipeco Guillermo ‘Cobra’ Juárez (6-2-0, 5 Ko’s), ocho episodios en peso supermedio. Hendri “Bazooka” Cedeño (9-0-0, 7 Ko’s) de República Dominicana, buscará mantener el invicto ante el noqueador Juan Diego Reyes (6-3-1, 6 Ko’s). El local Moisés Jiménez (1-0-0, 0 Ko’s) enfrentará al tamaulipeco Jesús Abraham Lezama (1-0-0, 0 Ko’s), cuatro rounds en un peso pactado de 55.000 kilogramos. El regiomontano Bryan Pérez (1-0-0, 1 Ko’s), le hará frente al debutante Daniel Rodríguez, cuatro giros en peso gallo. Ricardo Narvaez (1-1-0) regresá al encordonado contra Jose Antonio Marcial (1-1-0) a cuatro asaltos en peso pactado de 52.500 kgs. Sergio Aldape buscará mantener su invicto contra Carlos Cruz a cuatro rounds en peso pactado hasta 54.000 kilogramos. Axel “Choco” Simon hará su debut profesional enfrentando a Ricardo Oliva a 4 asaltos en peso pluma. El WBC conmemoro el Día Internacional de la Mujer Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.