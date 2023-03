Crowley-Ramos por eliminatoria en peso welter del WBC Los altos clasificados de peso welter Cody Crowley (21-0-0, 9 Ko´s) y Abel Ramos (27-5-2, 21 Kos) se enfrentarán el próximo sábado 25 de marzo en un combate eliminatorio en las 147 libras avalado por el WBC. Este atractivo combate, que es organizada por Premier Boxing Champions y será transmitida por Showtime, formará parte de la cartelera de David Benavidez vs. Caleb Plant, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. Esto es algo de lo que comentaron ambos al respecto del combate que sostendrán: Cody Crowley “El tiempo de pelear se está acercando y no hay nada que ame más que esto. Espero que haya estado entrenando duro mi rival porque estoy listo para todo. No me gusta perder el tiempo. Entonces, si quieres pelear, te encontraré allí mismo en el centro del ring. Si quieres correr, voy a avanzar y cazar a mi oponente”. “Definitivamente hice un largo viaje para llegar aquí, en la posición en la que estoy. Obtener esta victoria significará mucho. Un paso más para disputar el título mundial”. Abel Ramos “Estoy entusiasmado de pelear en esta cartelera. Habrá mucha acción explosiva conmigo y Crowley. Creo que nuestros estilos coincidirán bien para una pelea emocionante. No puedo esperar. He estado entrenando duro, trabajando, y estoy listo para dar a los fanáticos un espectáculo” “Estoy listo para la guerra. Estoy listo para entrar y pelear y obtener la victoria a cualquier costo. No estoy intimidado por Crowley. Soy veterano y he peleado contra peleadores fuertes. Estoy listo para conseguir un gran triunfo que me lleve a disputar el título mundial”. El WBC conmemoro el Día Internacional de la Mujer Round 12 con Mauricio Sulaimán : Recorrido por Medio Oriente Like this: Like Loading...

