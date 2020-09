El nuevo enfoque de Showtime para PPV Normalmente, los PPV de $ 74.95 tienen algún tipo de súper pelea haciendo el trabajo pesado. Showtime está probando un enfoque diferente para el evento Charlomania PPV del sábado. La transmisión maratónica contará con seis peleas, incluidas cinco peleas por el título mundial y la principal sera Jermall Charlo contra Sergiy Derevyanchenko apoyada en la co-estelar de Jermell Charlo contra Jeison Rosario. “Los fanáticos han hablado y nosotros escuchamos”, dijo el presidente de Showtime Sports, Stephen Espinoza. “Los aficionados querían lo mejor luchando contra lo mejor. Bueno, lo tenemos. Sin lugar a dudas, esta no es solo el evento de pago por evento más grande del año, sino que también tiene el mayor valor por su dinero en esta tarjeta. Nunca he estado involucrado con una tarjeta que tenga este nivel de calidad y este nivel de poder de estrella “. $ 12.50 por pelea suena un poco mejor que $ 74.95. Cotizaciones de apuestas de la Charlomania en Las Vegas

