Cotizaciones de apuestas de la Charlomania en Las Vegas Jermall Charlo -175 contra Sergiy Derevyanchenko +155

(título de peso mediano del WBC)

Brandon Figueroa -4000 contra Damien Vazquez +2000

(título de peso súper gallo de la AMB)

John Riel Casimero -700 contra Duke Micah +500

(título de peso gallo de la OMB) )

Jermell Charlo -450 vs. Jeison Rosario +360

(títulos de peso súper welter del WBC, AMB, FIB)

Luis Nery -2500 contra Aaron Alameda +1400

(título de peso súper gallo del WBC)

Danny Roman -1750 contra Juan Carlos Payano +1000

