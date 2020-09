Conferencia de prensa final de Chavez-Arce 3 Por Hesiquio Balderas Julio Cesar Chávez Sr. vs.Jorge Arce (pelea de exhibición de 3 rounds), Julio Cesar Chávez Jr.contra Mario Cazares (pelea de peso semipesado de 10 asaltos), Karim Arce (sobrino de Travieso Arce) y el resto de la cartelera celebró una final. conferencia de prensa para la cartelera de boxeo del viernes en Tijuana, Baja California, México. Cotizaciones de apuestas de la Charlomania en Las Vegas Conferencia de Prensa de la Charlomania en Las Vegas

