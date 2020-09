Conferencia de Prensa de la Charlomania en Las Vegas El campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, y el campeón de peso súper welter del WBC, Jermell Charlo, adelantaron la doble cartelera de Charlomania en las conferencias de prensa finales del miércoles, mientras se enfrentaban cara a cara con los oponentes que presentaban las pruebas más duras de sus carreras. Jermall se enfrentará al principal contendiente Sergiy Derevyanchenko encabezando la primera parte de la doble cartelera, mientras que Jermell se enfrentará al campeón de 154 libras de la AMB y la FIB, Jeison Rosario, en el evento principal de la segunda parte del proyecto de ley doble que tendrá lugar este sábado en Showtime PPV. Las conferencias de prensa incluyeron a los 12 peleadores que participaron en el evento de pago por evento con seis peleas competitivas en total, cinco de las cuales son peleas por el título mundial. La cartelera de tres peleas Charlo vs.Derevyanchenko verá al campeón de peso súper gallo de la AMB Brandon Figueroa defendiendo su título contra el contendiente de 122 libras Damien Vázquez en el evento co-estelar, además del campeón mundial de peso gallo de la OMB John Riel Casimero luchando contra el invicto Duke Micah en la paga. abridor por vista. Luego de un intermedio de 30 minutos al final de Charlo vs. Derevyanchenko, comenzará la cartelera de tres peleas Charlo vs. Rosario. El invicto ex campeón Luis Nery se enfrenta al invicto Aaron Alameda por el vacante campeonato mundial de peso súper gallo del CMB en el evento coestelar, mientras que el ex campeón unificado Danny Román se enfrenta al ex campeón Juan Carlos Payano en una eliminatoria por el título de peso súper gallo del CMB que da inicio a la segunda parte de el pay-per-view. Esto es lo que los participantes de la conferencia de prensa dijeron el miércoles desde Mohegan Sun en Connecticut: JERMALL CHARLO “Esto es solo el comienzo para mí. Ha habido 30 luchadores que han intentado vencerme y los 30 fallaron. Tendremos la oportunidad de entrar y hacer lo que mejor sabemos hacer el sábado. Hablar es barato. Veremos a dónde va ese cinturón verde el sábado. “Estoy concentrado y encerrado. Estoy listo para pelear. Sergiy puede decir lo que quiera decir sobre mí, será una pelea el sábado. “Esto es como el Super Bowl para nosotros. Al final del día, siempre estamos listos para luchar. Esto es lo que hacemos y para eso nos preparamos. Somos verdaderos guerreros. “Derevyanchenko está mirando más allá de mí. Su entrenador y todo su campamento, todos están mirando más allá de mí. Van a averiguar qué les espera el sábado. “Soy el mejor en el mundo. El sábado por la noche, todos tendrán la oportunidad de verlo en vivo por SHOWTIME PPV “. JERMELL CHARLO “El sábado por la noche será mi actuación que hará historia. Esto es algo que siempre he querido y para lo que siempre he entrenado. He trabajado duro en cada pelea que he tenido, y para esto ha sido todo. “La gente dirá que no puede esperar a vernos pelear de nuevo después del sábado. Venimos a pelear. Preparamos toda nuestra vida para esto. Ahora es nuestro momento. Los perros grandes llegaron para quedarse. Somos veteranos en este juego y amamos este deporte. Para llegar a esta etapa, no hay nada más grande para nosotros. Este es nuestro Super Bowl. Este es nuestro campeonato nacional. Es hora de que vayamos a buscar nuestros cinturones. “Se trata de mi legado y mi carrera. Quiero que todos vean de qué estoy hecho. [Jeison] Rosario es un peleador duro con muchos buenos atributos. Viene a pelear. Los estilos hacen peleas y eso lo veremos en el ring. “Vamos a montar un espectáculo. Saber que mi hermano también está peleando me da más energía. La noche de la pelea es cuando ves toda nuestra emoción y todo nuestro arduo trabajo. Esto es enorme para nosotros. Ambos estamos haciendo lo nuestro y alimentándonos de la energía del otro. “El solo hecho de estar en este escenario te hace abrocharte el cinturón y concentrarte mucho mejor. Tengo 30 años y quiero esforzarme y seguir probando mis límites. Eso es lo que me ha llevado a esta etapa en este momento. “Tengo confianza en mis habilidades y voy a sacar algunos trucos nuevos de mi sombrero”. SERGIY DEREVYANCHENKO “El color verde del cinturón WBC me queda bien. Quiero ese cinturón verde. He peleado dos veces por el título y estoy más preparado que nunca por tercera vez. “Estaba feliz de tener el descanso después de la pelea de Gennadiy Golovkin. Descansé bien. Estoy relajado y cuando regresé a los Estados Unidos, estaba listo para entrenar y ahora estoy listo para pelear. Todo eso me ayudó. “Golovkin y Daniel Jacobs fueron peleas difíciles, ambos fueron peleas cerradas y creo que esas experiencias definitivamente me ayudaron. Lo mostraré en el ring el sábado. “Voy a presionarlo desde el principio. Voy a usar mis piernas, mi jab y combinaciones para conseguir la victoria. “Siempre entrenamos duro y tenemos grandes compañeros de entrenamiento para prepararnos. Me han mostrado lo que va a traer al ring. Ahora solo tenemos que tomar nuestra estrategia y usarla en el ring el sábado. “Esta es una gran pelea. Cuando gane, se abrirán aún más oportunidades. Podré unificarme y llevar mi carrera al siguiente nivel “. JEISON ROSARIO “La gente verá el sábado que no fue una casualidad que derroté a Julian Williams de la forma en que lo hice. “Esto va a ser una guerra. Soy un guerrero y voy a encontrar la manera de ganar. Eso es lo único que tengo en mente. “No siento ninguna presión, es una obligación, no solo para mi familia, sino para toda América Latina, ganar estos títulos. No hay espacio en mi mente para la posibilidad de no ganar. Eso quedará claro el sábado por la noche. “Estoy preparado para que la pelea llegue hasta el final, pero también tengo la energía para terminarla temprano y aprovechar mi oportunidad. “No tengo que entender lo que Jermell está diciendo en el escenario para saber que él cree que va a ganar, al igual que yo creo que voy a ganar. Eso es lo que hace que esta sea una gran pelea, pero nada va a cambiar mi forma de pensar. “El campo de entrenamiento fue genial a pesar de la pandemia. Me siento fuerte, saludable y confiado. Jermell es un gran peleador con mucho poder, pero yo soy el mejor peleador en general y el mundo lo verá el sábado “. BRANDON FIGUEROA “Estoy emocionado de volver a hacer lo que mejor hago y eso es subir al ring y darles a los fanáticos un gran espectáculo. “Ha sido un entrenamiento en circunstancias muy singular para esta pelea durante la pandemia, pero lo aprovechamos al máximo. Soy muy afortunado de tener acceso a un gimnasio privado, por lo que pude mantener la coherencia con mi entrenamiento. El combate fue un poco difícil, pero pude aventurarme después de un tiempo y tener algunas buenas sesiones. A pesar de que este es el período más largo que he pasado sin luchar, nunca me tomé mucho tiempo libre. “Vázquez es un oponente bueno y duro, pero realmente no creo que pueda manejar la presión que voy a traer. Soy un luchador de acción pero puedo hacerlo todo. Puedo golpear, pero también puedo boxear, y mi papá quiere que boxee aún más y lo etiquete por fuera. No creo que pueda manejar mis golpes al cuerpo. “Siento que esta pelea no durará mucho, porque tuve un campo de entrenamiento tan bueno. Sigo mejorando y fortaleciéndome y estoy listo para exhibir ese sábado por la noche “. DAMIEN VAZQUEZ “Si él dice que no pasará de las seis rondas, entonces tendrá que trabajar duro. Me aseguraré de que sea una guerra total. Tendrá que ganárselo todo. “Estoy listo para irme. Para ser honesto, esto es lo más emocionado que he estado por una pelea. Tiene dos manos y su corazón late como el mío. No hay nada de qué tener miedo al enfrentar a mi oponente. “Sin faltarle el respeto a los Charlos, pero quiero ser la pelea de la noche y robar el show. Que gane el mejor. Estoy seguro de que seré yo. Simple y llanamente “. JOHN RIEL CASIMERO “Esta es mi primera vez en SHOWTIME, así que quiero darles a todos los que miran una actuación impresionante. Iré por el nocaut. “Esta es una gran oportunidad para mostrarle al mundo quién soy. Prometo que haré lo mejor que pueda en esta pelea. Estoy muy dispuesto a darlo todo. “Mi oponente es un boxeador maduro con buena experiencia. Pero voy a ser demasiado fuerte para él. Creo que soy el mejor en 118 libras “. DUQUE MICAH “Estoy muy agradecido por este momento. Esta es una noche enorme para mí. Todo se reduce a esto y vamos a ganar. “Tengo que ceñirme a mi plan de juego. Espero que mi oponente boxea y se mueva. Me he preparado para un par de ataques que creo que usará. Nunca he estado más preparado para una pelea que para esta. “Casimero es un buen boxeador, pero soy un boxeador diferente al que he sido en el pasado. He mejorado mucho mi juego trabajando con Andre Rozier. Los fanáticos lo verán el sábado por la noche y se convertirán instantáneamente en fanáticos de mi estilo electrizante “. LUIS NERY “Todos conocen mi fuerza y ​​mi poder de nocaut, pero mi técnica y preparación jugarán un papel importante para ayudarme a ganar esta pelea. “Estoy emocionado por el desafío de subir de peso. Quiero dominar en múltiples clases de peso. Eso comenzará el sábado por la noche con una gran declaración contra [Aaron] Alameda. “Este es realmente uno de los mejores campos de entrenamiento que he tenido. He estado trabajando con Eddy Reynoso, él está enfocado en muchos aspectos diferentes de mi juego que puedo mostrar en el ring el sábado. “El nivel del luchador que ha peleado Alameda no es demasiado impresionante. El sábado se enfrentará a alguien que está en un nivel completamente nuevo de cualquier cosa que haya enfrentado “. AARON ALAMEDA “Todos saben que soy el perdedor, pero después del sábado, todos sabrán quién es Aaron Alameda. Me preparé duro como siempre lo hago, y lo verán en esta pelea. “Se suponía que esta pelea iba a tener lugar en marzo, pero he podido tomar los últimos seis meses para prepararme aún mejor y asegurarme de que soy 100 por ciento la mejor versión de mí mismo. “Hay tanto en juego que no creo que no tener fans tenga ningún efecto. Es pay-per-view y eso significa que muchos ojos estarán sobre mí. Esta pelea significa todo para mí y mi carrera “. DANNY ROMAN “Vengo de perder los títulos y eso me ha dado más hambre que antes. Voy de nuevo contra un peleador de calidad como [Juan Carlos] Payano, y no creo que esto llegue a la distancia. “Siempre hago peso. Todavía estoy comiendo en este momento y creo que comeré antes del pesaje. No lucho con el peso e incluso creo que con una buena dieta podría llegar a hacer 118 libras. “Mi estilo es entrar y dar lo mejor de mí e intentar hacer de mi pelea, la pelea de la noche. Hay muchos grandes luchadores aquí, pero estoy tratando de robarme el show. Vamos a hacer todo lo posible para conseguir esta victoria “. JUAN CARLOS PAYANO “Me he enfrentado a mejores peleadores que [Danny] Roman y no voy a dar marcha atrás contra nadie. Estoy listo para que lo traiga. He estado en este escenario antes. Entreno para ganar todas las peleas, pase lo que pase. “Ya estaba en el campo de entrenamiento antes del cierre y no he dejado de trabajar desde entonces. Ha sido un campo de entrenamiento largo, pero ahora estamos aquí y estoy preparado. “No vine a hablar mucho. La gente verá los resultados el sábado. Estoy listo para mostrarles a todos que mi poder estará allí en esta pelea “. Confirman soporte de Lomachenko-Lopez

