Confirman soporte de Lomachenko-Lopez Es oficial. El enfrentamiento de unificación de peso ligero del 17 de octubre entre el campeón mundial de Franquicia WBC / WBA / WBO Vasiliy “Loma” Lomachenko y el líder de la FIB Teofimo López del MGM Grand Las Vegas “Bubble”, ahora tiene una cartelera de dos campos. En la co-estelar de peso welter junior de 10 rounds, el ex retador al título mundial Alex Saucedo peleará contra el invicto Arnold Barboza Jr. El primer combate televisado verá a la sensación del nocaut de peso súper mediano Edgar Berlanga probar su récord perfecto contra el veterano Lanell Bellows en un combate de ocho rounds. Berlanga (14-0, 14 KOs) ha ganado sus 14 peleas profesionales por detención en el primer round. Conferencia de Prensa de la Charlomania en Las Vegas Usyk-Chisora el 31 de Octubre por Sky Sports

