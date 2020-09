Conferencia de prensa final de Briedis-Dorticos en Alemania Mairis Briedis (26-1, 19 KOs) y Yuniel Dorticos (24-1, 22 KOs) se enfrentaron en la conferencia de prensa final en Múnich antes del choque del Ali Trophy del sábado en Plazamedia Studios. “Estoy feliz de que estemos peleando en un país de boxeo tan grande como Alemania”, dijo Briedis. “Confío en mi equipo y creo que ellos y yo hemos hecho un trabajo fantástico preparándonos para esta pelea. Entonces, para el sábado, deberíamos estar listos. ¡No puedo esperar! “Ojalá podamos traer a los fanáticos un clásico el sábado por la noche, una pelea que la gente recordará y hablará durante mucho tiempo”. Dorticos dijo que luchará con el espíritu de Muhammad Ali, quien luchó en Munich en 1976. “Estoy luchando en nombre del legado de Muhammad Ali, tenemos una conexión especial con él en nuestro equipo”, dijo Dorticos, el cubano con sede en Miami que tiene el título de la FIB. “Hace 44 años, Muhammad Ali luchó contra Richard Dunn aquí en Munich y produjo la última victoria por KO de su carrera, y estoy aquí para demostrar por qué me llaman ‘El Doctor KO’ y llevarme a casa el trofeo Ali, y convertirme en una grandeza como el más grande de todos los tiempos. “Todo el mundo sabe que vengo a darlo todo, eso es lo que hacen los luchadores, eso es lo que hacen los campeones. A todos mis fanáticos en Miami y en todo el mundo les doy mi amor y apoyo, y el sábado por la noche actuaré al más alto nivel posible ”. Dijo Kalle Sauerland, Director de Boxeo: “El boxeo ha vuelto, el boxeo a lo grande ha vuelto. En vivo desde los Estudios Plazamedia este sábado por la noche en Munich es la final de la World Boxing Super Series, la división de peso crucero, el mejor contra el mejor. Ya lo hemos visto esta temporada con Inoue vs Donaire, Prograis vs Taylor, los números uno contra el número dos, ¡y el sábado por la noche tenemos una tormenta absoluta! “ La muy esperada final de peso crucero de la temporada II de la World Boxing Super Series entre Mairis Briedis y Yuniel Dorticos se llevará a cabo a puerta cerrada en los estudios Plazamedia en Munich, Alemania, el sábado. En la línea: Trofeo Muhammad Ali, título mundial de la FIB y cinturón vacante de 200 libras de Ring Magazine. Las estrellas en ascenso alemanas Leon Bunn, Denis Radovan y Sophie Alisch aparecerán en la cartelera de Briedis-Dorticos. Leon Bunn 15-0, 8 KOs desafía al finlandés Timo Laine (27-13, 11 KOs) en ocho rondas, el campeón europeo de peso mediano de la FIB Denis Radovan (13-0-1, 6 KOs) defiende su título contra el duro peso mediano polaco Robert Talarek ( 24-13-3, 16 KOs), y ‘Die Zukunft’ Sophie Alisch (5-0, 1 KO) se enfrenta a Edina Kiss (15-13, 9 KOs). La final se transmitirá en vivo por DAZN en los EE. UU. Y Canadá, Sky Sports en el Reino Unido y Bildplus en Alemania. Pesos desde Merida, Yucatan El nuevo enfoque de Showtime para PPV

