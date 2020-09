Pesos desde Merida, Yucatan

Serhii Bohachuck 153.7 vs. Alejandro Dávila 152.6

William Puch 110.3 vs. Érik López 110.3

Daniel Lugo 127 vs. Miguel Mateos Moreno 126

Zaid Rejón 127 vs. Faustino Delgado 126

Néstor López Jr 123 vs. Gerardo Sánchez 120.6

Russell Acosta 107.5 vs. Luis Saldívar 107.5

Francisco Araujo 108 vs. Sergio de la Cruz 108 Lugar: Grupo Sipse, Mérida, Yucatan, Mexico

Promotores: Max Boxing, 360 Promotions

Conferencia de prensa final de Briedis-Dorticos en Alemania

