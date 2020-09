Resultados desde Miami M&R Boxing Promotions presentó “Drive-In at the Fair” Experiencia de boxeo al aire libre en vivo el jueves por la noche en la Feria y Exposición del Condado de Miami-Dade, Miami, Florida. En el evento principal, Melvin “Melo” López (22-1, 13 KOs) de Nicaragua (ahora con base en Miami) continuó su marcha hacia una oportunidad de título mundial al detener a Yeison Vargas (17-5, 12 KOs) de Colombia en el primer round. En la pelea co-estelar, el ex campeón mundial de peso mosca del WBC, Cristofer “Latigo” Rosales (31-5, 21 KOs) venció mediante una dominante decisión unánime en ocho rounds sobre el duradero Mexicano Samuel Gutiérrez (16-27-6, 6 KOs). La pelea López-Vargas comenzó con ambos boxeadores soltando sus manos pero nada significativo, pero esto cambió rápidamente. López lanzó un jab seguido de un potente gancho de izquierda que congeló a Vargas, quien estaba de pie antes de estrellarse contra la lona. El árbitro inmediatamente rechazó la pelea ya que Vargas no estaba en condiciones de continuar, y mucho menos para superar la cuenta de 10. El tiempo oficial del paro fue 1:03 del primer round. Mientras tanto, Rosales participó en algunas valiosas rondas de trabajo en vivo con el juego Gutiérrez. Rosales luchó a corta distancia, cambió a menudo de convencional a zurdo, boxeó desde la distancia y mostró un buen movimiento de cabeza. Una actuación completa. Todos los jueces oficiales estuvieron de acuerdo con puntuaciones de 79-73. Tanto Melo como Rosales son manejados por WRAM Boxing (William Ramirez). Completando el evento … Serik Musadilov TKO 2 Kent Holla

título vacante de crucero atlántico de la Federación Estadounidense de Boxeo Emmanueal Austin TKO 1 Jonathan Hines

Feifilimai Faiva UD Jaica Pavilus 4ro

Tayre Jones TKO1 Dalton Treaster

Isaiah Thompson TKO 1 Marvin Prather

Frank Diaz TKO 1 Don Stewart

Chris Otero KO 1 Kijuan Edwards El evento se transmitió en la página de Facebook de M&R Boxing Promotions. Resultados desde Mississippi Pesos desde Merida, Yucatan

