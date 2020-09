Resultados desde Mississippi El prospecto invicto de peso welter Mark Reyes Jr. (13-0, 11 KOs) vencio con un nocaut técnico en el cuarto round sobre Carlos Mohamed Rodríguez (13-9-1, 5 KOs) el jueves por la noche en el Civic Center, en Biloxi, Mississippi. Reyes derribó a Rodríguez dos veces en el cuarto round y consiguió la detención del árbitro después de una temible andanada de golpes a la 1:51. Ocho KOs seguidos ahora para Reyes, quien es oriundo de Tampa, Florida En la pelea co-estelar, el invicto peso welter Michael Williams Jr (13-0, 9 KOs) venció con un KO en el segundo round sobre Thomas Miller (6-4, 3 KOs). Un golpe al cuerpo acabó con Miller. Williams, es entrenado por Roy Jones Jr., ganó el título de la NBA. Tres cinturones de la AMB en juego este fin de semana Resultados desde Miami

