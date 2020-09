Tres cinturones de la AMB en juego este fin de semana Tres peleas por el título mundial de la AMB están programadas para el sábado, incluidos dos súper campeones en acción. En Londres, el campeón superligero unificado de la AMB y la FIB Josh Taylor defiende su cinturón contra el obligatorio Apinun Khongsong de la AMB en una pelea que se puede ver en ESPN +. Taylor es un favorito 40: 1 para retener los títulos y establecer un enfrentamiento con el campeón del CMB / OMB, José Ramírez, por los honores indiscutibles de 140 libras. En Mashantucket, Connecticut, el súper campeón unificado de peso súper welter de la AMB y la FIB, Jeison Rosario, se encuentra con el campeón del CMB, Jermell Charlo, en un enfrentamiento de unificación. Esto se puede ver en Charlomania PPV de Showtime. Charlo es un favorito de -450 para unificar los tres cinturones. El campeón restante de las 154 libras es el rey de la OMB, Patrick Teixeira. En la misma transmisión, el campeón regular de peso súper gallo de la AMB, Brandon Figueroa, defiende su título contra el clasificado # 14 Damien Vázquez. Figueroa es un favorito 40: 1 para sostener el famoso cinturón negro y dorado. Resultados desde Mississippi

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.