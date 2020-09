Round 12 con Mauricio Sulaiman Por Mauricio Sulaiman

Hijo de Jose Sulaiman – Presidente del WBC El Consejo Mundial de Boxeo participa en dos proyectos importantes de gran interés para la comunidad mundial del boxeo y el deporte. El primero es un videojuego de BOXEO que revolucionará el interés por nuestro deporte, ya que está siendo producido con la tecnología más compleja, representando una increíble representación de todos los personajes, y más que un videojuego parece una serie real; “ESports Boxing Club” es una creación de Steel City Interactive. El otro gran proyecto es el libro de gran formato que estará listo en 2021. El OPUS WBC, “las 100 mayores peleas del WBC”, será el libro más pesado de la historia, obtendrá el récord Guinness y ya está agotado en la preventa. Con estas dos iniciativas, nuestra comunidad mundial de boxeo y, sobre todo, los grandes campeones del pasado, estarán tomando protagonismo y volverán a brillar como en sus días de grandeza en el ring. Este sábado, The Mohegan Sun en Connecticut USA, será la capital del boxeo mundial ya que habrá una gran cartelera de boxeo en la que se disputarán cinco peleas de campeonato mundial en grandes combates parejos. Será la presentación de los hermanos Charlo, defendiendo sus títulos de peso superwélter y mediano del CMB, bajo PBC, TGB Promotions y presentado por Showtime. Luis Nery y Aaron Alameda se enfrentarán por el título vacante supergallo del CMB y una eliminación final en la división de peso pluma con Roman y Payano, así como por la OMB y un título mundial de la AMB en esta cartelera repleta de estrellas. Es genial ver esto; Recordamos esos años de gloria cuando Don King promocionaba cuatro o cinco campeonatos en una misma noche: Tyson, Chávez, Azumah, Ricardo López y tantos héroes del ring que compartían vallas publicitarias. En estos tiempos no es tan fácil ver varios combates principales en la misma tarjeta; sin embargo, el mundo celebra esta sensacional carta. Sabías…? La historia del boxeo mundial registra a 33 hermanos que fueron campeones mundiales y dentro de estos se encuentran dos de los grandes reyes de este momento, y que precisamente tendrán acción el fin de semana. Son Jermall y Jermell Charlo. De los 33 hermanos campeones, otros que fueron hermanos campeones del mundo al mismo tiempo son: Vitali y Vladimir Klitschko, Rafael y Juan Manuel Márquez, Bruce y Donald Curry, Gabriel y Rafael Ruelas, Erik y Diego Morales, Daiki, Koki y Tomoki Kameda (caso único de una trilogía), Ramón y Raúl García y, finalmente, Jimmy y Johnny Bredahl. La anécdota de hoy El 20 de febrero de 1993, se estableció el récord de asistencia más alta para un combate de boxeo. El escenario fue el Estadio Azteca, en la Ciudad de México, que registró una capacidad de 132 mil 234 espectadores pagados. El promotor de este evento: Don King, se subió al ring antes de que comenzaran las actividades y caminó de esquina a esquina observando la multitud agotada que se había originado. Mi querido padre, José Sulaiman, miró al Don extático y le hizo una pregunta: “¿Cómo lo ves?”, A lo que el empresario norteamericano respondió: “Solo en América”,… luego de unos segundos agregó “y también Solo en México también “y estalló en su característica risa. Minutos después, Julio César Chávez retuvo el título mundial superligero al noquear al retador Greg Haugen en cinco asaltos. Agradezco sus comentarios en [email protected] Tres cinturones de la AMB en juego este fin de semana

