Yoka vence a Duhaupas en un round en Francia Foto: Skysports El medallista de oro olímpico de peso súper pesado de 2016 Tony Yoka (8-0, 7 KOs) regresó el viernes con un nocaut técnico en el primer round sobre el ex retador al título mundial Johann Duhaupas (38-6, 25 KOs) en La Defense Arena en Nanterre, Francia. Yoka derribó a Duhaupas con un aluvión de golpes, luego lo puso en la lona de nuevo con un furioso aluvión de golpes para poner fin al combate. Cazares derrota a Chávez Jr.por decisión tecnica en Tijuana Round 12 con Mauricio Sulaiman

