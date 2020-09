Cazares derrota a Chávez Jr.por decisión tecnica en Tijuana En una sorpresa, el invicto Mario Cazares (13-0, 5 KOs) venció mediante una decisión técnica de seis rounds sobre “El Hijo de la Leyenda” Julio Cesar Chavez Jr (51-5-1, 33 KOs) en una pelea pactada en el peso semipesado el viernes por la noche en el Grand Hotel de Tijuana, BCN, México. Chávez, un ex campeón de peso mediano del WBC, no se mostró dominante pese a su experiencia y fue superado por Cazares, quien peleó de forma sucia y se le dedujo un punto por un cabezazo en el segundo round. La pelea se detuvo en el sexto round debido a un corte en el ojo izquierdo de Chávez. Las puntuaciones fueron 57-56, 59-54, 57-56. Anteriormente, las leyendas mexicanas del ring Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce pelearon una exhibición de cuatro rounds y las ganancias se destinaron a la caridad. Ambos combatientes llevaban protectores. Pusieron todo su potencial en la exhibición y algunos de los golpes sonaban muy fuertes. Siguieron peleando después de la campana final. Fue entretenido. El presidente del WBC , Mauricio Sulaimán entregó un cinturón ¨Mazahua¨ conmemorativo de dos fechas más representativas para México, el 5 de mayo (Batalla de Puebla) y el 15 de septiembre (Día de la Independencia). Lo recaudado del evento será destinado para los participantes de la clinica de Rehabilitacion ¨Baja del Sol¨ de Julio Cesar Chávez en Tijuana. La campeona de peso súper gallo del WBC, Yamileth “Yeimi” Mercado (16-2, 5 KOs) venció con un nocaut técnico en el tercer round sobre Irasema “Güera” Rayas (8-7-1, 4 KOs) en una pelea sin título. Ucraniano Bohachuk (18-0, 18 KOs) vence al Pájaro Dávila en México Yoka vence a Duhaupas en un round en Francia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.