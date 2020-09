Ucraniano Bohachuk (18-0, 18 KOs) vence al Pájaro Dávila en México Foto: Max Boxing El invicto Ucraniano artista del KO Serhii “El Flaco” Bohachuk, (18-0, 18 KOs) continuó su reinado de terror en la división de peso súper welter con un triunfo en el sexto round sobre el Mexicano, Alejandro “Pajaro” Dávila, (21-2-2, 8 KOs) el viernes por la noche en los estudios del Grupo SIPSE TV en Mérida, Yucatán, México. Después de seis rounds de castigo, Dávila no salió para el septimo round. Bohachuk retuvo su título WBC Continental Americas. Está clasificado como IBF # 8 y WBC # 13. Chávez Jr: Detuvieron la pelea demasiado pronto, Cazares peleo sucio Cazares derrota a Chávez Jr.por decisión tecnica en Tijuana

