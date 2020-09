Chávez Jr: Detuvieron la pelea demasiado pronto, Cazares peleo sucio Por Hesiquio Balderas Luego de su molesta derrota a manos de Mario Cazares, Julio César Chávez Jr. expresó su opinión sobre el resultado de la pelea. “Lo estaba haciendo bien”, dijo Chávez Jr. “Mario Cazares es rápido, pero pegaba con la cabeza. Incluso me dio un cabezazo desagradable y poco profesional, y siguió sosteniéndome y dándome cabezazos. “Es imposible que el haya ganado la pelea. ¿Cómo pudieron los jueces darle la pelea? Estaba presionando y aterrizando los golpes más fuertes. ¿Le quitaron un punto y todavía ganó? “Pelearé con cualquiera y si él lo quiere, podemos hacerlo de nuevo. ¡No es su culpa, es del árbitro por permitirle salirse con la suya con tácticas sucias! “ Julio César Chavez Sr dijo: “Escucha hijo, así es el boxeo. A veces ganas, a veces pierdes. Hiciste un gran trabajo y todos vimos lo que pasó. Está sucio, pero no importa, sigamos adelante y esto ya es pasado. “Tenemos grandes planes en diciembre. No puedo decírtelo ahora, pero hay una gran sorpresa y si Junior se cura del corte, puede pelear en esa cartelera de diciembre “. Mario Cazares: Fue un golpe limpio y sabía que le ganaria Ucraniano Bohachuk (18-0, 18 KOs) vence al Pájaro Dávila en México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.