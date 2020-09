Mario Cazares: Fue un golpe limpio y sabía que le ganaria Por Hesiquio Balderas Contra todo pronóstico, en una pelea en peso semipesado Mario Cazares derrotó a Julio Cesar Chavez Jr por decisión técnica unánime en Tijuana, México. Hubo controversia sobre el corte en la ceja de Julio Jr. “Julio dice que fue un cabezazo. En realidad, fue un uppercut lo que le provocó el corte en el ojo ”, afirmó Cazares. “Primero conecté la mano derecha y luego el uppercut. “Más importante aún, sabía que esta era mi gran oportunidad y no podía dejarla pasar. El resultado se debe a la disciplina, el trabajo duro y un gran y sólido equipo. Respeto a Julio Jr. Es un hombre muy humilde y le ofrezco mi amistad. Si puedo hacer algo por él, con mucho gusto lo haré. “. Chávez Jr: Detuvieron la pelea demasiado pronto, Cazares peleo sucio

