Briedis destrona a Dorticos, gana WBSS El ex campeón mundial Mairis Briedis (26-1, 19 KOs) ganó una decisión mayoritaria en doce rounds para destronar al campeón de peso crucero de la FIB ‘The KO Doctor’ Yuniel Dorticos (24-1, 22 KOs) y ganar la final del Trofeo WBSS Ali el sábado por la noche en Plazamedia Studios, Munich, Alemania. Ambos boxeadores desconfiaban del poder del otro y evitaban los intercambios de empate. Ambos conectaron muchos tiros duros, pero Briedis fue más cauteloso y se alejó con un veredicto de 117-111, 114-114, 117-111. “Ha sido un largo viaje”, dijo Briedis. “Estoy encantado de finalmente tener en mis manos el Trofeo Muhammad Ali. Dorticos fue tan duro y fuerte como se esperaba, pero después de algunos rounds pude averiguar qué iba a hacer. “¡Quiero agradecer a mi esposa, mi equipo y mis fanáticos en Letonia por estar conmigo todo el camino!” Dijo Dorticos. “Me gustaría agradecer a la World Boxing Super Series por esta oportunidad una vez más. Fue una pelea cerrada y pensé que estaba más cerca de la victoria de lo que decían las tarjetas de puntuación. Felicitaciones a Briedis y su equipo. ¡’The KO Doctor’ volverá más fuerte que nunca! “ * * * En la pelea co-estelar, el invicto peso mediano Denis Radovan (14-0-1, 6 KOs) vencio mediante una decisión unánime de diez rounds sobre Nuhu Lawal (27-8, 15 KOs). La pelea se asemejaba a una sesión de sparring con Radovan ganando 100-90 3x. Taylor: Buscó enfrentar a Ramírez en 2021 Mario Cazares: Fue un golpe limpio y sabía que le ganaria

