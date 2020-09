Taylor: Buscó enfrentar a Ramírez en 2021 Foto: MTK Global Después de retener su título a través de un triunfo con un KO en el primer round el sábado por la noche, el campeón superligero unificado de la AMB / FIB, Josh Taylor, ahora está en línea para enfrentarse al campeón mundial de la OMB / OMB, José Ramírez, a principios de 2021, por el campeonato indiscutible. Taylor dijo: “Cien por ciento, quiero a Ramírez a continuación. Es un muy buen campeón, invicto como yo, hambriento, en la cima con los mejores. Pensé que la pelea de Postol no fue una muy buena actuación en absoluto. Siento que puede desempeñarse mejor que eso dadas las circunstancias. Una vez más, no me impresionó lo que vi de él. Nuevamente, quiero esa pelea ahora. Creo que le golpearía fuerte todo el día. “Nunca he visto nada de él que no haya visto antes, así que sí, quiero esa pelea lo antes posible. Obviamente, conozco la situación con la {OMB de Ramírez} obligatoria, pero con suerte, podemos solucionarlo. Me gustaría, por razones egoístas y personales, tener esa pelea a continuación. Me lo merezco. He estado en una gran pelea tras una gran pelea en mis últimas cuatro peleas. No esquivó a nadie. Nunca esquivó un torneo como nadie. Soy un juego. Lucharé contra los mejores cuando quieran. Para ser honesto, prefiero esperar hasta que los fanáticos estén de regreso para esa pelea. Es una gran pelea. Es una de las peleas más grandes en este momento para todos los cinturones “. Casimero KOs Micah y retiene el título gallo de la OMB en Connecticut Briedis destrona a Dorticos, gana WBSS

